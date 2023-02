Marshimi në Tiranë për luftën në Ukrainë, Veliaj: Do vazhdojmë të ndihmojmë ata që kanë nevojë. Uroj që herën tjetër të festojmë fitoren e Kievit

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka mbajtur fjalën e tij gjatë marshimit të organizuar sot në Tiranë në kuadër të 1-vjetorit të luftës në Ukrainë.









Veliaj u shpreh se Tirana do të vazhdojë të kontribuojë me sa mundet ata që kanë nevojë. Ai shtoi se uron që herën tjetër të mblidhen për të festuar për fitoren e Ukrainës.

“Çdo gjë që impakton lirinë e dikut tjetër, impakton edhe lirinë tonë. Ne sigurisht që do vazhdojmë të bëjmë atë të voglën tonë. Ne punojmë me urbanistë nga Kievi. Bashkia e Tiranës ka caktuar fonde për qytetin e Kharkivit që është qyteti jonë simotër. Ndërkohë ishte një gëzim i papërshkrueshëm që Tirana vjet nga Kryeqyteti Europian i rinisë, ishte Lviv ai që do të marrë titullin për vitin 2025. Ne do të bëjmë atë tonën.

Njerëzit nuk maten nga sa japin por nga sa japin sipas mundësive që kanë. Ky është përvjetori i parë i luftës, Dëshira ime është që të jetë edhe i fundit. Nuk është nga ata përvjetorë kur themi edhe 100. Lutja është të mos kemi përvjetor të tjerë. Nëse do mblidhemi të festojmë fitoren e Ukrainës dhe bashkimin e saj me Europën ashtu sikur Shqipëria aspiron”, deklaroi Veliaj.