‘Na dëgjoni duke ulëritur’! Aleatët e BE krijojnë tanket Leopard për Ukrainën

Polonia, Suedia dhe Gjermania thanë të premten se do të dorëzojnë tanke për Ukrainën, në përvjetorin e një viti të pushtimit në shkallë të plotë të Vladimir Putin.









Kryeministri polak Mateusz Morawiecki tha të premten në Kiev se Polonia ka dorëzuar tashmë katër tanke Leopard në Ukrainë – dhe të tjera janë në gatishmëri. “Polonia dhe Evropa qëndrojnë pranë jush. Ne patjetër nuk do t’ju lëmë, ne do të mbështesim Ukrainën deri në fitoren e plotë ndaj Rusisë”, tha Morawiecki, ndërsa qëndronte pranë presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy gjatë një vizite simbolike përvjetorin në Kiev.

Kryeministri ukrainas Denis Shmyhal më vonë falënderoi Morawieckin për tanket dhe vlerësoi partnerët perëndimorë të Kievit për marrjen e “hapave vendimtarë”.

Më vonë të premten, Suedia njoftoi se do të dërgojë deri në 10 tanke Leopard 2 dhe sisteme anti-ajrore HAWK në Ukrainë. Gjatë një konference për shtyp, kryeministri suedez Ulf Kristersson tha se vendimi kishte ardhur “me iniciativën e Gjermanisë”.

Ministria e Mbrojtjes e Gjermanisë njoftoi më vonë se do të furnizojë Ukrainën me katër tanke të tjera luftarake Leopard 2 të prodhimit gjerman nga stoqet e Bundeswehr-it, duke rritur kështu pjesën e saj nga 14 në 18 tanke. “Me njoftimin e sotëm nga Suedia për dorëzimin e dhjetë tankeve kryesore luftarake Leopard 2 A5, të cilët teknikisht janë të ngjashëm me versionin gjerman 2 A6, ne, së bashku me Portugalinë, jemi në gjendje t’i ofrojmë Ukrainës 31 Leopard 2”, tha ministria. thuhet në një deklaratë.

“Me këtë vendim, së bashku me partnerët tanë portugez dhe suedez, ne jemi tani në gjendje të ofrojmë një batalion të përzier ukrainas,” shtoi ai. “Së bashku me Poloninë, filloi një iniciativë për t’i siguruar Ukrainës dy batalione të tankeve kryesore të betejës Leopard 2”.

Vendimet për dorëzimin e tankeve Leopard 2 në Ukrainë pasuan një fushatë intensive lobimi nga Varshava, e cila kulmoi kohët e fundit me marrëveshjen e Gjermanisë për t’i dhënë Kievit tanke më të fundit. SHBA dhe aleatët e tjerë evropianë janë zotuar gjithashtu të dërgojnë më shumë pajisje ushtarake në Ukrainë.