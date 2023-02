Një vit nga nisja e luftës në Ukrainë/ Mediu në “Panorama TV”: Shqipëria duhet të mbajë qëndrime në përputhje me NATO-n dhe SHBA-në! Ja pasojat që mund të sjellë konflikti në ekonominë tonë

Sot shënohet 1 vit nga nisja e agresionit rus në Ukrainë. Për kreun e Partisë Republikane, Fatmir Mediu, kjo luftë do të vijojë të ndikojë në ekonominë e të gjithë botës duke përfshirë edhe Shqipërinë.









Në një intervistë për “Panorama TV”, Mediu deklaroi se një prej problematikave që mund të sjellë ky konflikt do të jetë në burimet energjetike.

Sipas tij, qeveria shqiptare duhet të fokusohet për të thithur sa më shumë investime amerikane në burimet energjetike.

Pyetje: Si do ndikojë lufta mes Rusisë dhe Ukrainës?

Mediu: Unë do e shihja në dy plane. Do ketë efektet e veta negative, sidomos në burimet energjitike. Shqipëria kishte një shans të mirë në investimet e huaja, sidomos tek ato amerikanet. Do ishte një avantazh i mirë për ne për burimet energjetike. Shpresoj që qeveria të vendosë procedura për të thithur investimet e mëdha. Duhet ta shohim mundësinë që ta kthejmë Shqipërinë në një burim energjetik në Ballkan.

është e domosdoshme që ne të shohim në mënyrë të qartë. Ekonomia duhet të jetë kompetitive. Kemi nivel të lartë taksash mbi biznesin. E bën akoma më të vështirë për biznesin por për qytetarët që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me biznesin. Pjesa e dytë që do e shihja si një gjë urgjente për t’u vlerësuar, është që aksi i veprimeve dhe bashkëpunimit tonë rajonal, duhet të jetë në linjë me vendet anëtare të NATO-s.

Ndërsa përsa i përket qëndrimit ndaj konfliktit, Mediu u shpreh se Shqipëria duhet të veprojë në përputhje me qëndrimet e NATO-s dhe SHBA-së.

Mediu: Dua të theksoj që në rastin e përfundimit të një lufte ushtarake, ndarja do vazhdojë të jetë më e thellë në planin gjeopolitik dhe ekonomik. Janë shumë gjëra që duhen vlerësuar në këndvështrimin e ri. Mendoj që ndarja do thellohet, pasi ideologjikisht po fillon të ndajë dy botë. Vendet demokratike dhe ato diktatoriale. Ka punë për të bërë. Dje kam folur në komisionin e politikave në Asamblenë e NATO-s, mbi qëndrimet që duhen të mbajnë vendet si Shqipëria.

Ju keni dëgjuar që oligarkë kanë investuar në Shqipëri. Si vend anëtar i NATO-s duhet të mbajmë qëndrim në përputhje me NATO-n apo SHBA-në.

Ajo që i ka thyer sanksionet në mënyrë të hapur, ka qenë Kina. Janë 4 kompani kineze që kanë thyer sanksionet. Kina s’ka pranuar që ka një pushtim të Ukrainës nga Rusia. Kina do vazhdojë lojën e vetë pasi janë në të njëjtin aks me Rusinë dhe Iranin.

Deri më tani duket se Rusia i ka përballuar mirë sanksionet. Por sipas një analize të bërë, viti 2023 do të jetë shumë i vështirë për ekonominë ruse. Të gjitha vendet në mënyrë unanime shprehën mbështetjen për Ukrainën dhe mbajtën qëndrim hapur kundër delegacionit rus. Sa herë që merrte fjalën delegacioni rus, salla braktisej. Theksoj që jo vetëm vendet anëtare të NATO-s, por edhe vende të tjera kanë qenë mbështetje e Ukrainës. Diskutimet kanë qenë të niveleve të ndryshme.