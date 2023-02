Vasili: Bllokim i Komisionit Hetimor nga Nikolla është në shkelje të hapur me nenin 77 të Kushtetutës

Deputeti i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili ka akuzuar kryetaren e parlamentit, Nikollën se po zbaton urdhrat e Ramës duke bllokuar komisionin hetimor që është një e drejtë kushtetuese.









Vasili është shprehur se në nenin 77 të saj Kushtetuta e përcakton qartë se kuvendi është i detyruar që me kërkesën e një së katërtës së të gjithë anëtarëve të tij, është i detyruar të caktojë komision hetimi për të shqyrtuar një çështje të veçantë.

Postimi i Vasilit:

Kushtetuta asgjësuese ndaj Nikolles e sharlataneve rilindas ne Parlament per Komisionin Hetimor!

Edi Rama ka shperndare si zgjeben ne Kuvend lemerisjen e tij nga llogaridhenia, duke bere bashkepergjegjes ne shkelje te Kushtetutes dhe Ligjit Kryetaren e Kuvendit Nikolla dhe tufën e deputeteve rilindas te shplare nga dinjiteti.

Vetem sepse Edi Rama eshte zhytur ne mafiozitet dhe korrupsion Lindita Nikolla dhe deputetet rilindas bllokojne si te çmëndur ngritjen e Komisionit Hetimor per aferen shume te rende shteterore Rama -McGonigal.

Bllokojne Komisionin Hetimor duke shkelur e dhunuar Kushtetuten e Republikes se Shqiperise.

Kushtetuta ne nenin 77 percakton:

Neni 77” 2. Kuvendi ka të drejtë dhe, me kërkesë të një së katërtës së të gjithë anëtarëve të tij, është i detyruar të caktojë komision hetimi për të shqyrtuar një çështje të veçantë.

Përfundimet e tyre nuk janë detyruese për gjykatat, por mund t’i njoftohen prokurorisë, e cila i vlerëson sipas procedurës ligjore.

Komisionet e hetimit veprojnë sipas procedurës së parashikuar me ligj”.

Pra Kushtetuta ne menyre asgjesuese dhe pa asnje ekuivok thote: “Kuvendi eshte i DETYRUAR te caktoje Komision hetimi”.

Pra Kuvendi eshte i DETYRUAR o mafioze rilindas, eshte i Detyruar dhe pike qe te ngrejë Komisionin Hetimor.

Po Kryetarja e Kuvendit si mund ti lejoje vetes te bjere ne kete batak dhe te behet ortake e shkeljes kaq te rende dhe mafioze te Kushtetutes, aq me shume qe ajo sipas Kushtetutes eshte edhe figura e dyte ne hierarkine shteterore te vendit.

Edi Rama do iki dhe kete nuk e kthen dot askush, po kjo Nikolla me keta 70 e ca deputetet papagalle te depersonalizuar ku do te perfundojne?

Ku tjeter, perveçse ne Landfillin e plehrave sepse i sherbyen nje plehre.