‘Balluku porosit biftekun 1 mijë euro, Rama drekë 10 mijë euro’/ Berisha: Qeveria urren shqiptarët, nuk mendon për vaktet e tyre

Ish kryeministri, Sali Berisha është duke mbajtur një takim me strukturat në Tepelenë ku tha se qeveria po vjedh në mënyrë të shfrenuar qytetarët dhe se kryeministri Edi Rama pagua një drekë 10 mijë euro.









Berisha theksoi se nuk ndodh në asnjë vend të Europës që kryeministri të blejë instilacione druri me vlerë 4. 2 milionë euro dhe që zëvendësja e tij, të porosisin një biftek me vlerë 1 mijë euro.

Sakaq shtoi se qeveria nuk mendon për pensionistët dhe se ka një urrejtje ndaj qytetarëve shqiptarë.

Berisha: Këta qeveritarë, këta vjedhin. Do u them një gjë këtu: nga jeta juaj, ai hajduti që futet në një shtëpi për të vjedhur, ai urren viktimën e tij. E justifikon vjedhjen me urrejtjen ndaj viktimës. Të tillë janë këta, ju vjedhin ju dhe ju urrejnë ju. Kjo urrejtje bën që Edi Rama të ulet në drekë sikur të ishte i biri i Sulltanit të Arabisë Saudite. A mundet që kryeministri i Shqipërisë të drekojë 10 mijë euro në një drekë? A mundet ministrja e tij të porosisë biftekun 1 mijë euro? A mendoni se këta kanë ndjenja për shqiptarët? A mendoni se mendojnë për ju dhe fëmijët tuaj? Rama porosit vazo druri për oborrin e kryeministrisë prej 4.2 milionë euro. A nuk është kjo një praktikë për varfërimin tuaj? Nuk di kryeministër në Europë, por as në botë, që të blejë një instilacion druri 4.2 milionë euro për oborrin e zyrave të tij. E bën se ai nuk mendon për ju, nuk mendon për pensionistët, nuk mendon për ata që nuk mbyllin tre vaktet, për të rinjtë që nuk gjejnë punë dhe po ikin e ikin.