Derbi i Madridit/ Publikohen formacionet zyrtare, ja si rreshtohen futbollistët e Realit dhe Atletikos

Reali i Madridit do të presë sot në orën 18:30 Atletikon në një derbi që pritet të jetë spektakolar. Ata do të përballen në ndeshjen e vlefshme për javën e 23-të të La Ligas.









“Los Blancos” pozicionohen aktualisht në vendin e dytë më 51 pikë, ndërsa rivalët e tyre në vendin e 4-të me 41 pikë.

Një fitore do ti ngjiste ‘bardhekuqtë’ në vendin e tretë, ndërsa madrilenët do ti afronte me shumë me kreun.

Trajnerët Ançeloti dhe Simeone kanë hedhur në fushë më të mirët për të marrë një 3 pikësh shumë të rëndësishëm.

FORMACIONET ZYRTARE

PANORAMASPORT.A