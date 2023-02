Italiani i shpallur në kërkim për inceneratorët del kundër Prokurorisë: S’e punësova unë të atin e Alqi Bllakos, borderotë ishin ‘letra të bardha’

Pak ditë më parë, në Gjykatën e Posaçme 18 nga 20 personat e akuzuar për aferat qindra milionë dollarëshe të inceneratorëve kërkuan shfuqizimin e akuzave, pasi ata janë të pafajshëm, sipas tyre. Po një kërkesë specifike mësohet se ka ardhur nga shtetasi italian, i cili gjendet në kërkim ndërkombëtar nga SPAK për inceneratorin e Tiranës, ndërkohë që ai në fakt është dorëzuar tek autoritetet e veta, por SPAK ende nuk e ka marrë këtë informacion.









Ai ka kërkuar nëpërmjet mbrojtjes së vet që të kryhet një ekspertim për firmën që lidhet me pagesat e të atit të Alqi Bllakos.

Ai ka mohuar të ketë hedhur firmë në asnjë bordero, ashtu siç mohoi edhe ish-ministri dy ditë më parë. Por ndërkohë që ish-ministri deklaratën e tij e bëri në media, shtetasi italian i shpallur në kërkim ndërkombëtar por që jeton i lirë në Itali, mohon në mënyrë kategorike akuzat e Prokurorisë së Posaçme. Giuseppe Ciaffaglione, ish-administrator i Inceneratorit të Tiranës është në kërkim bashkë me tre personat kyç të atij procesi, Klodian Zoto, Stela Gugallja dhe Mirel Mërtiri. Këta të fundit bëhet me dije se po përgatisin marrjen e azilit, ndërsa për Zoton ende nuk dihet se ku ndodhet.

NË GJKKO

Ish-administratori i Inceneratorit të Tiranës, shtetasi italian, Giuseppe Ciafaglione, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK, pretendon se i është falsifikuar firma dhe nuk e ka bërë ai punësimin fiktiv të babait të Alqi Bllakos. Giuseppe Ciaffaglione, ish-administrator i Inceneratorit të Tiranës, i shpallur në kërkim nga Prokuroria e Posaçme, ka kërkuar përmes mbrojtjes së tij akt-ekspertim grafik të firmës së tij të kontratës për emërimin Edmond Bllakos, babait të Alqi Bllakos, në inceneratorin e Tiranës. Ciaffaglione bashkë me ish-drejtoreshën tjetër, Arjola Kodra, akuzohen se emëruan përmes një kontrate fiktive babanë e ish-deputetit socialist, ndërsa pretendon se kjo firmë nuk është hedhur prej tij, duke kërkuar nga autoritetet shqiptare të provojnë vërtetësinë e saj përmes provave shkencore.

Sa i takon firmosjes së borderove ku ishte edhe emri i Edmond Bllakos, Ciafaglione ka pretenduar se ai firmoste vetëm në letra të bardha ndërsa borderotë plotësoheshin me vonë. Këto pretendime janë bërë gjatë seancës paraprake ku të akuzuarit kërkuan pushimin e çështjes. Mësohet se ashtu si Stela Gugallja, edhe Ciafaglione, ishte paraqitur pranë autoriteteve italiane, pasi është vënë në dijeni të urdhër-arrestit ndaj tij, ndërsa është lënë në gjendje të lirë, në pritje të procedurave përkatëse. Gjykata e Posaçme do të shprehet me 1 mars me vendim, për kalimin ose jo për gjykim të dosjes së inceneratorit të Fierit, me 20 të akuzuar dhe 14 kompani. 18 prej të akuzuarve kërkuan gjykim të shkurtuar ndërsa vetëm 2 prej tyre kërkuan gjykim normal. GJKKO mori vendimin për të kaluar për gjykimin inceneratorin e Elbasanit, dhe në 1 mars do të vendosë për Fierin.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar përfundoi pak javë më parë hetimet dhe çoi për gjykim të akuzuarit Lefter Koka, Alqi Bllako, Etleva Kondi, Jonida Zeqo, Pëllumb Abeshi, Bardhul Çabiri, Serafin Papa, Mirel Mërtiri, Klodian Zoto, Stela Gugallja dhe 2 kompanitë shoqëria “Albtek Energy” sh.p.k. dhe shoqëria “Integrated Technology Services” sh.p.k./panorama