“Jo gjithçka është ashtu siç duket”/ Horoskopi, 26 shkurt 2023

Dashi: Në një nivel emocional, është e rëndësishme që ta mbani veten të përgatitur mendërisht për të përballuar çdo ngjarje të paparashikuar. Surpriza është pjesë e jetës. Mundohuni të mos bëni panik në situata të vështira. Në planin financiar shmangni tundimin për të bërë një fitim të shpejtë. Konsideroni të gjitha opsionet tuaja përpara se të merrni një vendim. Në punë, ndani idetë tuaja me të tjerët për të përfituar sa më shumë nga talentet e secilit. Bashkëpunimi është çelësi i suksesit. Në miqësi, mos kini turp të merrni komplimente. Vlerësoni njohjen e të tjerëve. Sa i përket shëndetit tuaj, mos u shqetësoni për çdo detaj. Mundohuni të relaksoheni dhe të shijoni çdo moment.









Dashuria është kërkimi përfundimtar që kënaq dëshirën e pafund dhe shpresën e qëndrueshme të shpirtrave tanë. Por le ta pranojmë, nuk është e lehtë të zbulosh atë person unik që e plotëson shpirtin tonë! Ka momente kur duket sikur udhëtimi nuk do të përfundojë kurrë, dhe pengesat dhe dhimbjet e zemrës që na presin duken të pafundme. Por kapuni fort, bëhu eksplorues i/e guximshëm.

Demi: Kur flisni për paratë, duhet të keni gjithmonë parasysh të ardhmen, megjithatë, duhet ta përdorni si motivim, jo si barrë. Për sa i përket punës, do të vazhdoni të përmirësoheni dhe më në fund gjithçka do të shkojë në vend. Në miqësi, jini të kujdesshëm me dikë përreth jush, pasi nuk janë gjithmonë ashtu siç duken. Nëse dëshironi që shëndeti juaj të përmirësohet, duhet të përballeni me problemet tuaja të ankthit.

Ju mund të pyesni veten se si ta rifilloni procesin pasi jeni beqar/e për disa kohë. Të njohësh dikë është një aventurë emocionuese. Ju keni mundësinë të lundroni në ujërat e paeksploruara të një partneriteti të ri, ndaj mos u shqetësoni! Në dashuri, do të jetë një ditë e mrekullueshme, por mbani mend se është e rëndësishme të mos i bëni presion partnerit/es. Mos i impononi mendimet tuaja. Së bashku me personin tuaj të rëndësishëm, bëni disa aktivitete emocionuese që keni dashur gjithmonë t’i provoni pastaj, le të fillojë aventura.

Binjakët: Mos e nënvlerësoni vlerën tuaj si person. Në çështjet ekonomike, fati do ju sjellë surpriza pozitive. Shkoni në aventura të reja pa frikë. Në punë, bëni një përpjekje për të eksploruar horizonte të reja. Forconi zhvillimin tuaj personal. Një i njohur do ju japë sugjerime për të zgjidhur shqetësimet tuaja. Pranojeni realitetin ashtu siç është. Mirëqenia juaj emocionale kërkon që të merrni kohë për veten tuaj. Tejkalimi i varësisë do t’ju ndihmojë të arrini lumturinë.

Në fushën romantike, është e rëndësishme që të përforconi vetëvlerësimin tuaj për të përmirësuar marrëdhëniet tuaja. A ka harqe elektriciteti në zyrë? Duhet t’i kushtoni vëmendje të kujdesshme sepse kolegu/kolegja juaj mund të përpiqet t’ju tregojë se duan të avancojnë marrëdhënien tuaj. Mund të jetë frikësuese të kaloni kufirin midis marrëdhënieve tuaja personale dhe atyre të biznesit, por mos lejoni që frika t’ju ndalojë.

Gaforrja: Në fushën financiare mos e shtyni shlyerjen e borxheve, kujdesuni sa më shpejt. Në punë, puna e tepert nuk është më e mira. Shfrytëzojeni rastin për të pushuar dhe shkëputur. Horoskopi sugjeron që fati do t’ju shoqërojë në jetën tuaj shoqërore. Për sa i përket shëndetit tuaj, nëse nuk ndiheni mirë, ngadalësoni, nuk ka asgjë për t’u shqetësuar.

Në fushën e dashurisë, mos lejoni që frika apo pasiguria t’ju dominojë, cdo gje do te rregullohet. Përgatituni të merrni kontrollin e dashurisë dhe të drejtoni anijen! Por le ta pranojmë, mund të jetë një problem i vërtetë nëse askush nuk dëshiron të shkojë në aventurë. Por mos lejoni që kjo t’ju rrëzojë, gjërat po kërkojnë për ju! Ju po bëni gjithçka në mënyrë korrekte për të hedhur bazat që dashuria të rritet dhe të lulëzojë.

Luani: Dikush ju ka ndjekur, por ju do të jeni në gjendje t’i shpëtoni prej tij/saj. Kur dilni për argëtim, bëni kujdes sa shpenzoni. Ju nuk dëshironi që financat tuaja të vuajnë. Jo gjithçka është ashtu siç duket. Ndoshta do t’ju duhet të përballeni me një padrejtësi në punë. Një i/e njohur është ziliqar/e për miqësinë që ndani me një tjetër. Ata janë të gatshëm të përdorin çdo metodë për t’ju ndarë ju të dy. Investoni në ushqime ushqyese në vend që t’i dorëzoheni tundimit të pastave industriale.

Të filloni të punoni në një projekt të përbashkët ose të merrni partnerin/en tuaj në bord me ndonjë gjë thelbësore mund të duket si një betejë e vështirë. Por prisni, mendoni për sjelljen tuaj për një minutë përpara se të hiqni dorë. Ndoshta po tregoheni paksa shumë të ngurtë edhe për diçka tjetër.

Virgjëresha: Në planin financiar, ndaloni obsesionin tuaj me aplikimin në bankë dhe shfrytëzoni sa më shumë kohën tuaj. Në punë, një dështim nuk do të thotë fundi i rrugës suaj, mbani mend se keni burimet e nevojshme për të ecur përpara. Në miqësi është një kohë ideale për të nisur një aventurë me miqtë dhe për t’u shkëputur nga bota. Kujdesuni për shëndetin tuaj, i ftohti mund t’ju prekë, ndaj mos harroni të shkoni te profesionisti i duhur.

Në nivelin emocional, zhyteni veten në marrëdhëniet e reja të dashurisë që rrethojnë jetën tuaj. Mund të ketë disa shkëndija të nxehta mes jush dhe dashurisë suaj. Ndërsa mund të jeni në të njëjtën faqe, qëllimet tuaja janë shumë të ndryshme. Sidoqoftë, mos u shqetësoni; pak entuziazëm dhe komunikim mund të shkojnë shumë.

Peshorja: Horoskopi juaj ju këshillon të merrni iniciativën për të përmirësuar marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Ju duhet të kultivoni besimin tuaj dhe të përfitoni nga mundësitë që ju vijnë. Përsa i përket ekonomisë, përpiquni të mos dilni jashtë kontrollit me paratë dhe kontrolloni impulset tuaja sepse ato mund të luajnë kundër jush. Sa i përket punës tuaj, edhe pse rezultatet nuk vijnë aq shpejt sa prisni, me siguri do të merrni një lajm të mirë. Në miqësi, është më mirë t’i kushtoni vëmendje asaj që familja juaj ka për të thënë për atë person. Për sa i përket shëndetit, mos dyshoni se momentet e vështira që përjetoni do t’ju ndihmojnë për të forcuar karakterin tuaj.

Një shans tërheqës për të folur për besimet, qëndrimin dhe perspektivën tuaj për jetën me një person të ri është mundësuar nga energjia aktuale. Përgatituni për një përvojë vërtet të këndshme ndërsa mësoni se sa gjëra të përbashkëta keni! Dëshira për të shqyrtuar mundësi shtesë për të bërë aktivitete së bashku nuk do të jetë diçka që mund të përballoni.

Akrepi: Situata juaj financiare mund të ndryshojë, ndaj duhet të jeni të përgatitur për të përballuar ndryshimet dhe për t’u përshtatur me to. Në lidhje me aspektet e punës, ajo që keni pritur prej kohësh mund të arrijë. Sot është një ditë e mirë për të treguar mirësinë tuaj dhe për të ndihmuar miqtë tuaj. Për sa i përket shëndetit, ka të ngjarë të ndiheni të dekurajuar, por do të jeni në gjendje të kontrolloni ndjenjat tuaja pa shumë punë.

Universi ju inkurajon të bëni një hap më tej dhe të zbuloni dashurinë. Yjet po ju sjellin një shans të mrekullueshëm për të rregulluar çdo lidhje dashurie të prishur që mund të keni. Mos e humbisni këtë mundësi për të diskutuar gjërat në thellësi me atë dikë të veçantë tuajin/tuajën. Por, kini parasysh se përpara se të adresoni çështjen thelbësore, mund t’ju duhet të punoni për të zgjidhur disa çështje të vogla.

Shigjetari: Është e rëndësishme të jesh i pranishëm në jetën e atyre që doni. Nuk ka asnjë justifikim për të mos e bërë këtë. Duhet të ruani të ardhurat dhe shpenzimet për të shmangur problemet financiare. Ju mund të merrni një ofertë për një pozicion për të cilin jeni plotësisht i kualifikuar, në një kompani që ju pëlqen. Që në momentin e njohjes, lidhja mes jush ishte e menjëhershme, duke ju bërë miqtë më të mirë në vetëm 48 orë. Mbyllni fort dritaret për të reduktuar zhurmat shqetësuese që ju pengojnë të bini në gjumë.

Rreshtimi aktual i planetëve krijon një ndjenjë pasigurie në lidhje me mundësinë e përfundimit të një partneriteti. Ndërsa dëshironi lirinë për të bërë si të doni, një pjesë prej jush mendon për momentet e këndshme që keni kaluar me shokun/shoqen tuaj dhe dëshiron që ato të zgjasin përgjithmonë. Është thelbësore të dëgjoni fjalimin e zemrës tuaj në vend që të nxirrni përfundime të shpejta!

Bricjapi: Për sa i përket financave, mbani mend se kjo nuk është një kohë e mirë për të marrë hua. Vendosni një pikë për të ndarë me kolegët tuaj dhe për të krijuar një marrëdhënie më të fortë. Puna është jetike, por edhe rehati në mjedisin e punës. Mos lejoni që thashethemet nga miqtë të ndikojnë tek ju, thashethemet janë vetëm kaq, thashetheme. Shëndeti juaj po dëmtohet nga mungesa e pushimit, fokusohuni në gjumë adekuat. Nëse nuk e bëni këtë, mund të zhvillohen probleme serioze në planin afatgjatë.

Në planin romantik, horoskopi ju sugjeron se është koha për të hequr dorë nga fjalët dhe për të treguar më shumë. Prioriteti juaj kryesor tani do të jetë rritja e karrierës, ndoshta në dëm të jetës suaj romantike. Megjithatë, është thelbësore të shmangni lënien e të tjerëve të rëndësishëm. Qëndrimi në kontakt nëpërmjet bisedave telefonike, teksteve ose emaileve mund të ndihmojë në kapërcimin e distancës. Ndarja e arritjeve tuaja me partnerin/en mund të thellojë gjithashtu marrëdhënien tuaj.

Ujori: Është e rëndësishme të jeni të respektuar në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Mos e lini veten të përshkoheni nga të gjithë, madje edhe nga të dashurit tuaj. Nëse dikush ju bën të ndiheni keq, ai ndoshta nuk kujdeset për ju. Kujdes nga dikush që dëshiron t’ju manipulojë financiarisht me fjalime mashtruese. Në punën tuaj, do të keni mundësinë të provoni vlerën tuaj dhe të largoni kompaninë tuaj nga telashet. Në shoqëri, për të treguar dashurinë tuaj ndaj miqve që sapo janë bërë prindër, një dhuratë e mirë do t’i emocionojë shumë. Për mirëqenien tuaj, merrni kohë për veten tuaj pa hezitim. Meditimi është një mjet për të arritur pushim.

Ndërsa shijoni shoqërinë e të dashurit tuaj dhe bëni zgjedhje vendimtare për jetën tuaj të dashurisë, ndjeni lumturi të pandryshuar! Trupi juaj do të përjetojë emocione emocionuese si rezultat i gëzimit të të qenit bashkë, duke ju bërë të ndiheni jashtëzakonisht të mahnitshëm. Dhe zgjedhjet që bëni mund të jenë çelësi i një jete të kënaqur për ju të dy.

Peshqit: Në çështjet financiare, prisni një ditë me ndryshime të vazhdueshme. Dalloni midis ofertave të mira dhe kurtheve. Në planin e punës, shmangni përfshirjen në punët e njerëzve të tjerë. Synimet tuaja për të ndihmuar mund të keqkuptohen. Përfitoni nga dhuntia juaj e udhëheqjes për të kryer aktivitete të reja me të dashurit tuaj. Jepini përparësi shëndetit mendor duke shpenzuar kohë duke praktikuar aktivitete që ju lidhin me veten tuaj të brendshme.

Në nivelin romantik, mbani një ekuilibër midis argëtimit dhe respektit. Përdorni sharmin tuaj për t’u lidhur me partnerin tuaj. Rishqyrtoni lidhjen tuaj në mënyrë interesante. Mospërputhja mund të shihet në kohën që keni kaluar së fundi me mikun tuaj. Nga ana tjetër, ju duhet t’i përkushtoheni jetës tuaj të dashurisë dhe t’i kushtoni shoqëruesit/es tuaj pak më shumë dashuri dhe vëmendje. Të qenit më kreativ/e dhe i/e sinqertë në përpjekjet tuaja për të forcuar marrëdhënien tuaj do të jetë e dobishme për ju të dy.