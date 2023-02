‘Pandemia dhe tërmeti varfëroi shtresën e mesme’/ Ekspertja e ekonomisë: Nuk ka nevojë për borde, rritja e pagës minimale të shtyhet e bizneset të marrin veten

Ekspertja e ekonomisë, Romina Radonshiqi ka komentuar disa nga zhvillimet e fundit në vend që kanë në fokus ekonominë, duke thënë se me pandeminë dhe tërmetin, qytetarët po varfërohen çdo ditë duke vënë kështu theksin te shtresat e mesme.









Në fjalën e saj, Radonshiqi në Panorama TV u shpreh kundër ngritjes së Bordeve pasi sipas saj kjo kthen vendin në periudhën komuniste dhe tashmë ne jemi një ekonomi tregu.

“Si eksperte jam kundra çdo lloj bordi që ngrihet për të kontrolluar tregun sepse edhe nëse ka një vullnet për ti kontrolluar e ka të vështirë qeveria të ndërhyjë se i bie të jemi në periudhë komuniste, normalisht që një efekt të madh nuk pati por ishte një efekt psikologjik se do të ngriheshim çmimet abuzive nga ana e tregtarëve se u pa me një deklaratë të kryeministrit u tha që duhet të kemi kujdes dhe të gjithë marketet ngritën çmimet në mënyrë abuzive dhe nuk kishin pse ta bënin dhe prandaj u ngrit Bordi.

Jo nuk e bëri punën siç duhet e ka të vështirë sepse tregun e kontrollon oferta dhe kërkesa sepse cënon parimin e tregut të lirë.

Në raport me rajonin kemi një inflacion të mirë se nuk kemi inflacion dyshifror por është rritur niveli i varfërisë, pandemia e rriti kemi ende rritje të varfërisë në këtë moment që flasim se shtresa e mesme varfërohen çdo ditë. Në krahasim me vendet e rajonit është diskutim i hapur mendoj që nuk kemi qenë as keq as mirë por kjo nuk do të thotë që konsiderohemi si një vend me kosto të lartë jetese, për të ardhurat mesatare radhitemi si një nga vendet e fundit pas Kosovës”, tha ekspertja. Gjithashtu, ajo komentoi edhe vendimin e qeverisë për rritjen e pagës minimale në 40 mijë lekë nga marsi duke thënë se do ishte më mirë të shtyhet pasi bizneset gjenden në vështirësi.

“Është efekt pozitiv se kemi pagën minimale edhe mesatare më të ulët por a jemi në gati se vitin e kaluar është ndryshuar disa herë, po a jemi ne gati realisht. Cështja është tek fakti që në këtë moment çdo biznes për shkak të ndryshimit të politikave fiskale gjendet në vështirësi sepse bëhen planifikime dhe gjenden në vështirësi. Pandemia solli një rënie ekonomike në të gjithë globin dhe menduam se do të nisi një etapë të re por ndodhi një luftë që krijoi probleme në të gjithë Evropën, por kur kemi disa biznese që është mirë të vazhdojnë të përpunojnë do të ishte mirë të vendoseshin disa kushte me qëllim që këto biznese dhe të vijonin me punën e tyre. Kemi biznese që kanë probleme me tatimet. Të shtyhet që bizneset të marrin veten dhe të rifitojnë pozicionen e tyre konkurrues në treg se po i shohim që po vuajnë për punonjës, binzesi dëshiron që të ngrejë pagat se sjell motivim në punë por në këtë moment bizneset gjenden në vështirësi.

Shumë biznese nuk do t’i deklarojnë do të bëjnë evazion fiskal për t’i shpëtuar ndoshta momentalisht kësaj situate”, shtoi ajo.