Skandalin “McGonigal”/ Vasili akuza Ramës: Afera tronditi botën, ne s’na lejuan të ngremë Komision Hetimor

Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrti Vasili ka komentuar në Panorama TV, skandalin “McGonigal” me ish-zyrtarin e arrestuar të FBI dhe lidhjet e tij me kryeministrin Edi Rama duke thënë se ky i fundit duhet të ishte dorëhequr në sekondë.









“Nuk janë pak të përmendet 14 herë në aktakuzë, duhet të ishte dorëhequr në sekondë ndërkohë drejtësia duhet të kishte hapur një proces të rëndësishëm sepse nuk ka në pluralizmin shqiptar kurrë që të arrijë që veprimet e tij të jenë antiligjore, mafioze dhe të arrijë deri në këtë nivel, drejtësia i ka dhënë vetetes një goditje shumë të rëndë që nuk ka hapur hetime, sepse ka të implikuar SHBA një zyrtyar, një nga drejtor dhe ka hetim në kongres, senat, heton FBI, drejtësia të gjithë instrumentet shtetërorë janë në këmbë për një drejtor ndërsa këtu është inkriminua kryeministri i Shqipërisë.

Atje ka komision këtu refuzohet të ngrihet sepse Gjykata Kushtetuese ka propozuar disa ndryshime dhe ne tani po presim ata dhe nuk ngremë komision. Kushtetuta thotë që është e detyruar të ngrihet komision hetimor, në momentin që ligji ndryshon hyn në fuqi i riu po për të penguar në cdo mjet transparencën po shkelin ligjin. Kam dëgjuar që opozita po bllokon parlamentin po ne po mundohemi të zhvillojmë komisione, seanca me pyetje nuk zhvillohen.

Problemi qëndron që komisioni ka këto qëllim, të zbulojë fakte të reja por nuk arrin të pretendojë më shumë sec zbulon SPASK, hedh dritë mbi fakte të reja të mundshme se mbledhjet e tij janë të hapura. Në të gjitha rastet cdo shqiptar dujke e ndjekur në tv do të kuptoni që në këtë aferë që ka tronditur botën se dalin artikuj në mediat më të rëndësishme të botës, cdo shqiptar do të kuptonte çfarë qeverisje ka.

Aq më shumë do të kërkoj sepse SPAK dhe Byroja e Hetimet u mbështetën nga SHAB ndërkohë kemi të bëjmë me një cëghtje të rëndë dhe këto institucione të ngritura enkas për korruptimit dhe shpërdorim e detyrës në nivelin më të lartë janë në heshtje totale. Qytetarët e kanë shumë të qarët që këto janë të kapura nga Edi Rama kanë lidhur duart dhe kanë mbyllur sytë e dhe veshët në të kundërt dhe me një artikull të dalë në mediat botërore që përcojnë politikën e një vendi”, tha Vasili.