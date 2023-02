U “martuan” në shtëpinë e Big Brother VIP, Bledi Mane “tradhton” Nitën! Puthet në buzë me Ina Kollçakun (VIDEO)

Gazetari Bledi Mane i cili ishte pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP, ka shkëmbyer një puthje gjatë ditës së sotme me ish-pjesëmarrësen e emisionit “Përputhen”, Ina Kollçaku.









Puthja mes tyre erdhi në emisionin “E Diell”, ku pjesëtarët e tjerë e insistuan që ata të shkëmbenin një puthje në kuadër të shakasë.

Gjithçka erdhi teksa po përmendej dasma kosovare që u zhvillua në shtëpinë e Big Brother VIP, ku ai mori rolin e dhëndrit dhe u puth me nusen, Nita Latifi.

Pjesë nga biseda në studio:

Milaim Zeka: E mësoi ajo goca nga Kosova me puth këtë njeriun.

Manushi: Po si e puthe atë gocën nga Kosova, artistike ishte, bëjeni një artistike dhe ju.

Ina Kollaçaku: Ne do të bëjmë puthjen artistike kur ti të organizosh dasmën përmetare dhe do martohem unë me Bledi Manen.

Manushi: Ta zëmë se e bëmë, bëjeni një puthje artistike edhe ju.

Ina Kollcaku: Jo, jo.

“Uaaa u martuan”, thanë pjesëmarrësit në emision njëzëri.

Për të parë videon klikoni KËTU.