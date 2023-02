‘Zgjedhjet e 14 majit, shtyllë për revolucionin’/ Berisha: Ramës do ia ngushtojmë lakun në fyt siç e meriton

Ish-kryeministri Sali Berisha ka marrë pjesë në ceremoninë e 32-vjetorit të PD në Gjirokastër, ku ka dhënë disa mesazhe të forta për qeverinë, ku u shprehe “Edi Ramës do ia ngushtojmë lakun në fyt, siç e meriton”.









Berisha tha se zgjedhjet e 14 majit do të jenë shtyllë për revolucionin e opozitës dhe se kjo e fundit do ta rrëzojë regjimin në vend.

Sakaq shtoi se vendi po përjeton një terror siç e quajti ai ‘tirania e relativizimit’

“Ju ftoj të bëjmë gjithçka, që këta kandidatë, që i keni zgjedhur me votën e lirë, me vullnetin tuaj, i keni zgjedhur në mënyrën më demokratike, këta kandidatë që na bëjë krenarë sepse janë kandidatët e lirisë, të bëjmë gjithçka për fitoren e tyre. Këta e meritojnë fitoren dhe këta do fitojnë. Zgjedhjet, votat janë shtyllë kryesore e revolucionit tonë. Ata që mendojnë se revolucioni është vetëm përleshje, nuk kanë koncept nga revolucioni demokratik. Nuk heqim dorë nga zgjedhjet. Forca jonë do e dërrmojë këtë regjim. Por do ndjekim çdo procedurë kushtetuese. Nuk dalim ne jashtë zgjedhjeve, ne do fitojmë bashkitë! Edi Ramës do ia ngushtojmë lakun në fyt, ashtu siç e meriton! Po përjetojmë një terror të asaj që njihet si tirania e relativizmit. E keni parë Plarent Ndrecën ju? Ai është një ish-sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, aty e përzunë me dru, së bashku me Lindën që drejton sot parlamentin, u përzu për disa arsye të forta. E çuan në një ministri tjetër, e shkarkuan përarsye edhe më të forta. E mori për mirditor Sandër Lleshaj, aty vodhi me uniformat. U porositën uniformat dhe 40 përqind firuan. Tani ky bilbilon nëpër studio, ky i paturp ju mashtron çdo natë. Se mos është vetëm ky. Është një grup lakejsh.

Tjetër i denoncuar për ryshfete 200-300 mijë euro, del e thotë se ajo që thotë Allisoni është gënjeshtër se darka nuk ishte 10 mijë dollarë, por 100 dollarë. Kur e kërcënuan Arben Ahmetajn, thotë për Erion Veliajn, i kërkon SPAK-ut: ndiqni paratë. Ramës i thoshte që nuk lëviz dot qeverinë. Në fakt nuk e lëviz sot qeverinë. Por problemi është se këta janë mëkatarë në zinxhir”, tha Berisha.