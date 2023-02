Avionët F-16/ Zyrtari amerikan: Nuk do dërgohen në Ukrainë, është ‘një pyetje për një kohë të mëvonshme’!

Shtetet e Bashkuara nuk po konsiderojnë aktualisht dërgimin e avionëve luftarakë F-16 në Ukrainë, tha të dielën këshilltari i sigurisë kombëtare, Jake Sullivan, duke forcuar komentet e presidentit Joe Biden të premten.









“A nuk mendoni se [Zelenskyy] ka nevojë për F-16 tani?” David Muir i ABC e pyeti Biden në një intervistë në Shtëpinë e Bardhë të premten.

“Jo, ai nuk ka nevojë për F-16 tani”, u përgjigj Biden.

Sullivan shtjelloi komentet e presidentit të dielën, duke thënë se Shtetet e Bashkuara “po hedhin një vështrim shumë të thellë në atë që i nevojitet Ukrainës për fazën e menjëhershme të luftës në të cilën jemi”. Tani për tani, këto nevoja përfshijnë “tanke, automjete luftarake këmbësorie, transportues të blinduar të personelit, artileri, sisteme taktike të mbrojtjes ajrore”, tha Sullivan – por jo avionët luftarakë të avancuar që ka kërkuar Ukraina.

“F-16-të janë një pyetje për një kohë të mëvonshme”, tha Sullivan gjatë një interviste në “State of the Union” të CNN. “Dhe kjo është arsyeja pse Presidenti Biden tha se, tani për tani, ai nuk po ecën përpara me ato”.

Kur u pyet nga Dana Bash i CNN nëse kjo do të thotë se SHBA do të përjashtojë dërgimin e F-16 më vonë, Sullivan përsëriti komentet e Bidenit të premten.

“Ajo që tha Presidenti Biden është ajo që shkon në të gjithë administratën. Dhe ai ishte shumë i qartë. Ai tha: “Unë po i përjashtoj ato për momentin”.

Rep. Michael McCaul (R-Texas) argumentoi të dielën se administrata Biden nuk duhet të presë, pasi Ukraina ka “një kohë” për të nisur një kundërofensivë të suksesshme që mund të mbyllet së shpejti.

“Kur ecim ngadalë dhe ecim me ritëm të ngadaltë këtë gjë, kjo e zvarrit atë”, tha ai në “This Week” të ABC.