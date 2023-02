Errësira para agimit!

U zgjova në orën 3:46 të mëngjesit të së enjtes, një vit më parë, kur shumë prej nesh u zmbrapsën nga gjumi nga telefonat tanë dhe kuptuam se lufta kishte shpërthyer në kontinentin evropian.









Ditë më parë, ne gazetarët i kishim sytë të lidhur me lajmet dhe njoftimet e drejtpërdrejta televizive, duke pyetur veten nëse presidenti rus Vladimir Putin do të bënte në të vërtetë të vetmen gjë që shpresonim të mos ndodhte: Pushtimi i Ukrainës.

Në atë mëngjes të së enjtes, mesazhet nga kolegët ukrainas, disa prej të cilëve i kisha parë vetëm disa javë më parë gjatë një detyre përgjatë ‘linjës së kontaktit’ të atëhershëm në Donbas, konfirmuan se ai e kishte me të vërtetë.

Ndërsa tanket ruse u sulmuan në Ukrainë dhe raketat goditën Kievin, Odesën dhe Mariupolin, reagimi i parë i shumë njerëzve në të gjithë Evropën, përfshirë në Bruksel, ishte mosbesimi dhe frika – dhe për evropianët lindorë, mendimi se historia me të vërtetë përsëritet.

Pak menduan se ishte e mundur një luftë në shkallë të plotë, ndërshtetërore midis një superfuqie bërthamore dhe një vendi fqinj në tokën evropiane.

“Ne ishim të tronditur, por jo të befasuar”, i tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg një grupi të vogël gazetarësh në Mynih fundjavën e kaluar, kur rrëfeu momentin kur mori lajmin në vitin 2022.

“Sigurisht, derisa aeroplanët të fluturojnë dhe tanket e betejës të rrotullohen dhe ushtarët të marshojnë, ju gjithmonë mund t’i ndryshoni planet tuaja”, tha Stoltenberg.

“Por sa më shumë që i afroheshim 24 shkurtit të vitit të kaluar, aq më e dukshme ishte”.

Ndërsa u shpalosën ditët dhe javët në vijim, ne pamë BE-në që sapo doli nga pandemia e COVID-19 dhe, për aparatin e errët të vendimmarrjes që zakonisht është, të merrte vendime në atë që burokratët me përvojë në Bruksel e përshkruan si ‘shpejtësia e dritës’.

Një vit më vonë, shumëçka ka ndryshuar.

Pushtimi i Rusisë ka riformuar thellësisht Evropën.

Ai e bëri bllokun të braktiste dogmat tradicionale të politikës së jashtme, e largoi me shpejtësi nga varësia energjetike ruse dhe e solli politikën e zgjerimit nga vendi i saj i pluhurosur thellë në korridoret e Berlaymont.

Për shumë prej nesh gazetarëve, lufta kishte një fytyrë. Shumë fytyra në fakt, dhe nuk ishte në radhë të parë fytyra e liderit të vendit që e deklaroi atë. Ishte fytyra e njerëzve që ai vendosi se duhej të shuhej.

Lufta ishte në iPhone-ët tanë, në ekranet tona dhe pjesë e pothuajse çdo shkrimi që shkruanim.

Natyrisht, nuk ka asnjë krahasim midis vërshimit të lajmeve në burimet në Twitter, grupeve të bisedave me burime ose bisedimeve me zyrtarët e BE-së dhe qeverisë ukrainase me terrorin e ukrainasve që luten që të mos shohin qytetin e tyre të lindjes ose bllokun e apartamenteve të goditur nga një raketë ruse. Por ishte gjithashtu shumë reale.

Në vend që të shkruajë për numrin dhe rezultatin e takimeve urgjente, hyrjet dhe daljet e kornizës së sanksioneve të BE-së ose vendimet për rimbursimet e armëve, kjo llogari do të fokusohet në tre kujtime kryesore.

Pamja e parë në mendjen time është një fëmijë që qan në një vendkalim më parë të parëndësishëm në kufirin polako-ukrainas, tani i mbushur me trafik të rënduar dhe familje që evakuohen. Shumë prej tyre, shpesh nëna me fëmijë të vegjël, burrat e të cilëve rrinin për të luftuar, vinin në këmbë në odisetë disaditore.

Ishte vërshimi më dramatik i refugjatëve që Evropa ka parë që nga luftërat ballkanike të viteve 1990, me aktualisht 8,087,952 të zhvendosur ose në lëvizje nëpër Evropë, sipas UNHCR. Ky numër arrin në rreth 20% të popullsisë së Ukrainës.

Ajo që solli eksodi me vete ishin akte vërtet të jashtëzakonshme solidariteti dhe dashamirësie të të huajve, vullnetarëve dhe autoriteteve lokale, ndërkohë që agjencitë ndërkombëtare dhe donatorët ende po zyrtarizonin përgjigjen e tyre.

Ai gjithashtu shfaqi transformimin e Polonisë, një komb me reputacion për të qenë të kujdesshëm ndaj të huajve, i cili strehoi shumë më shumë refugjatë nga Ukraina fqinje se çdo tjetër, duke varrosur mosmarrëveshjet historike me Kievin në proces.

E dyta është aroma e tokës së freskët mbi një vend varrimi masiv në periferi të çliruar të Kievit, të rrethuar nga ndërtesa të bombarduara. Ka gjëra që nuk do të harrohen gjatë gjithë jetës. Bucha, në shumë mënyra, është bërë një pikë kthese në këtë luftë.

Sipas llogarive zyrtare, më shumë se 70,000 krime të dyshuara lufte janë raportuar në Ukrainë që nga pushtimi i Rusisë dhe ndjekjet penale nuk do të jenë të lehta. Megjithatë, tashmë është e qartë se lufta për përgjegjësi dhe drejtësi për viktimat do të përcaktojë rendin botëror të pasluftës dhe sistemin juridik ndërkombëtar.

Kujtimi i tretë është kontrasti i thellë midis heshtjes së thasëve me rërë në një bodrum të një ndërtese të qeverisë ukrainase dhe njerëzve që kryejnë jetën e tyre të përditshme, edhe pse sirenat e sulmit ajror shpërthyen në rrugë.

Ukrainasit kanë mahnitur botën me luftën dhe qëndrueshmërinë e tyre.

Ata thonë se është gjithmonë më e errët para agimit.

Gazeta Shqiptare