Gati paqja Rusi-Ukrainë? Udhëheqësi bjellorus, një aleat kyç i Putinit, do të bëjë vizitë shtetërore në Kinë javën e ardhshme

Pekini njoftoi të shtunën se presidenti i Bjellorusisë Alexander Lukashenko, një aleat i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, do të udhëtojë në Kinë për një vizitë shtetërore nga 28 shkurt deri më 2 mars.









Njoftimi i udhëtimit vjen një ditë pasi Pekini, duke kërkuar të luajë një rol në ndërmjetësimin e një zgjidhjeje për luftën ruse në Ukrainë, publikoi një “dokument pozicioni” me 12 pika që synonte t’i jepte fund konfliktit.

“Me ftesë të Presidentit Xi Jinping, Presidenti i Bjellorusisë Alexander Lukashenko do të bëjë një vizitë shtetërore në Kinë nga 28 shkurti deri më 2 mars”, tha ministria e jashtme kineze në një deklaratë të shtunën.

Ministria e Jashtme e Bjellorusisë konfirmoi vizitën e planifikuar, duke thënë se ministrat e jashtëm të Kinës dhe Bjellorusisë e diskutuan atë në një telefonatë të premten.

Lukashenko ka mbështetur pushtimin e Ukrainës nga Moska dhe ka lejuar që territori i saj të përdoret në sulmin rus. Lukashenko tha javën e kaluar se vendi i tij ishte i përgatitur t’i bashkohej luftës së Rusisë kundër Ukrainës, nëse sulmohej. Kjo bëri që presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy të paralajmëronte udhëheqësin bjellorus që të mos përfshihej drejtpërdrejt në luftë.

Ndërkohë, presidenti francez Emmanuel Macron tha të shtunën se do të vizitojë Kinën në fillim të prillit dhe do të kërkojë ndihmën e Pekinit për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë. “Fakti që Kina po angazhohet në përpjekjet për paqe është një gjë e mirë”, tha Macron, sipas raporteve të mediave franceze.

Zelenskyy i Ukrainës tha gjithashtu se do të dëshironte të angazhohej me Pekinin pas propozimeve të paraqitura të premten për zgjidhjen e konfliktit. Zelenskyy tha se ai ishte i hapur për të marrë në konsideratë disa aspekte të “dokumentit të pozicionit” kinez dhe do të mirëpriste mundësinë për të diskutuar propozimet me presidentin kinez Xi Jinping.

Një takim me Xi mund të jetë “i dobishëm” për të dy vendet dhe për sigurinë globale, tha Zelenskyy.