“Gjaku do të jetë në duart tona”/ Aktori amerikan, Sean Penn dëshiron që Biden të dërgojë F-16 në Ukrainë

Sean Penn papritur flet rrjedhshëm për avionët sovjetikë.









Pasi kërkoi falje për ngjirjen e zërit të tij – ai sapo kishte ardhur nga një seancë zanore pas prodhimit – aktori fitues i Oskarit “Milk” dhe “Mystic River” filloi një krahasim të detajuar të avionëve luftarakë rusë kundër atyre ukrainas.

“Ukrainasit po fluturojnë pa sisteme raketore të drejtuara. Pra, ata në fakt duhet të kenë një pamje vizuale të MiG-ve rusë për t’i rrëzuar ata”, tha Penn në një intervistë telefonike. “Ndërsa avionët luftarakë rusë mund të mbyllen, të lëshojnë një raketë të drejtuar nga 100 kilometra larg, pastaj të futen në hapësirën ajrore të sigurt”.

Penn është një nga zërat në rritje që u kërkon vendeve perëndimore të dërgojnë avionë luftarakë modernë në Kiev përpara një ofensive të pritshme pranverore ruse. Ligjvënësit nga të dyja partitë po i bëjnë presion Shtëpisë së Bardhë për transferimin e avionëve, por presidenti Joe Biden e përjashtoi së fundmi – të paktën tani për tani.

Të enjten mbrëma, këshilltari i sigurisë kombëtare Jake Sullivan tha se avionët luftarakë nuk janë ato që Ukraina i duhen tani.

“Nga këndvështrimi ynë, F-16 nuk janë aftësia kryesore për atë ofensivë. Janë gjërat që ne po lëvizim me shpejtësi në vijën e parë tani”, tha ai në CNN.

“F-16 nuk janë një çështje për luftën afatshkurtër”, shtoi ai. “F-16-të janë një pyetje për mbrojtjen afatgjatë të Ukrainës dhe kjo është një bisedë që presidenti Biden dhe presidenti Zelenskyy patën”.

Por ata që shtyjnë avionët nuk po dorëzohen pa luftë. Penn ishte në fakt një nga njerëzit e parë që bëri thirrje për dërgimin e avionëve luftarakë modernë në Ukrainë. Që në prill, ai bëri thirrje që një miliarder të blinte dy skuadrone avionësh F-15 ose F-16 për Kievin. Që atëherë, ai ka deklaruar – publikisht në paraqitjet televizive dhe privatisht duke ushtruar presion ndaj anëtarëve të Kongresit – që pilotët luftarakë ukrainas duhet të marrin avionë më të avancuar për të mbrojtur më mirë atdheun e tyre.

Një nga ata ligjvënës është Republikani Eric Swalwell (D-Calif.), i cili në të kaluarën ka postuar mesazhe në Twitter duke lavdëruar mbështetjen e Penn për Ukrainën, duke përfshirë një të lidhur me një video që tregon fituesin e Oskarit duke i dhënë një nga statujat e tij Zelenskyy. “Ky është talenti më i mirë krijues amerikan që ndihmon Ukrainën,” shkroi Swalwell në nëntor.

Një zëdhënës i Swalwell konfirmoi se ai ka biseduar me Penn për situatën e avionëve luftarakë. Ai nuk mund të kontaktohej menjëherë për koment.

Penn tha se udhëtimi i fundit i Biden në Kiev për të shënuar një vit nga pushtimi rus është “jashtëzakonisht inkurajues”, por i kërkoi administratës që të vazhdojë të armatos Ukrainën, duke përfshirë edhe avionë luftarakë modernë.

“Nuk ka asnjë skenar ku Ukraina ta humbasë këtë betejë”, tha Penn. “Ka një skenar ku territori merret dhe Putini blen rrugën e tij për të luftuar kryengritësit në një infrastrukturë të prishur të një vendi të shkatërruar. Por ukrainasit do të luftojnë deri në pikën e fundit të gjakut. Dhe ajo pikë gjaku do të jetë në duart tona nëse nuk i pajisim me besnikëri”.

Aktori, dokumentari i të cilit për konfliktin në Ukrainë, “Superfuqi”, u shfaq premierë javën e kaluar, ishte në fakt në Kiev kur forcat ruse nisën sulmin e tyre një vit më parë. Penn kujtoi se si në një takim në prag të pushtimit, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ra dakord të merrte pjesë në film.

“Ne u kthyem në hotelin tonë dhe mbyllëm sytë për rreth dy orë dhe papritmas, raketat hynë brenda”, tha Penn.

Megjithë sulmin, Zelenskyy, i cili shfaqet dukshëm në “Superfuqi”, e nderoi premtimin e tij dhe lejoi ekipin e Penn të filmonte të nesërmen. Penn qëndroi në vend për disa ditë përpara se të evakuohej. Ai është kthyer për gjithsej gjashtë vizita, duke përfshirë së fundmi 13-14 shkurt për t’i treguar personalisht Zelenskyy versionin përfundimtar të filmit.

Presidenti ukrainas foli me artistët dhe kineastët në një fjalim të drejtpërdrejtë video në hapjen e Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Berlin më 16 shkurt, ku u shfaq premierë “Superfuqi”.

Ndërsa Zelenskyy ishte “qartësisht realist” në lidhje me kërcënimin e një pushtimi të afërt kur ata u takuan më 23 shkurt, kreu i shtetit ukrainas “nuk mund ta dinte se ai do të ngrihej kaq plotësisht në rastin e aktualitetit”, tha Penn.

Të nesërmen, Zelenskyy ishte një njeri i ndryshuar, vendi i të cilit ishte në luftë.

“Ishte menjëherë e qartë kur ai hyri në dhomë më 24 shkurt se ne ishim dëshmitarë të mishërimit të sapogjetur të një guximi dhe lidershipi historik”, tha Penn. “Vendosmëria ishte në sytë e tij; Zelenskyy nuk po shkonte askund”.

Penn është personazhi i fundit i famshëm që ka dhënë famën e tij për të ndihmuar Ukrainën. Këtë muaj, aktori i “Star Wars” Mark Hamill i tha POLITICO se ai ka në plan të shesë postera filmash të nënshkruar në mënyrë që të mbledhë para për të dërguar drone në Kiev.

Gjatë vitit të kaluar, Penn është mësuar me avionë të ndryshëm luftarakë pas shumë diskutimeve me pilotët ukrainas dhe amerikanë mbi urgjencën e përmirësimit të avionëve të Kievit. Ai së fundmi vizitoi Uashingtonin, DC, me një grup pilotësh luftarakë ukrainas, të cilët ishin atje duke lobuar. Atje, ai u takua gjithashtu me anëtarët e krahut të 144-të luftarak me Gardën Kombëtare Ajrore të Kalifornisë, e cila ka një partneritet shtetëror 30-vjeçar me Ukrainën.

Grupi diskutoi se si Shtetet e Bashkuara mund të stërvitnin pilotë me përvojë ukrainase për të fluturuar F-16 të prodhuar nga Amerika brenda tre muajve. Penn u godit veçanërisht nga argumenti i pilotëve se avionët mund të ndihmonin në mbrojtjen e qyteteve dhe pozicioneve ushtarake të Ukrainës nga sulmet me raketa ruse.

“Disa nga diskutimet në lidhje me trajnimin, furnizimin me karburant, mirëmbajtjen dhe municionet e pajtueshme – trajnimi holistik – është një shpërqendrim. Duhet të detyrosh- duke e ndarë specializimin e aftësive midis skuadroneve. Flisni me Gardën Kombëtare [Kaliforni]”, tha Penn. “Ka të bëjë me sjelljen e skuadroneve të specializuara për t’i ngritur dhe për të fluturuar në mënyrë efektive.”

“Kjo ndryshon dinamikën”, tha ai, duke iu referuar avionëve luftarakë modernë.

Gjatë bisedave të Penn me pilotët ukrainas, iu bë e qartë se sa e vjetëruar ishte teknologjia e tyre ushtarake. Ndërsa ata ishin në SHBA, ata madje u përpoqën të blinin helmeta në Amazon, tha ai.

Ushtari mesatar ukrainas nuk ka as një linjë të drejtpërdrejtë komunikimi për të thirrur në një sulm ajror, tha Penn, duke vënë në dukje se ata kanë përdorur telefonat e tyre celularë.

Por edhe me teknologji inferiore, “Është e mahnitshme se si ukrainasit kanë qenë në gjendje të mbrohen kundër atyre avionëve superiorë”, tha ai.