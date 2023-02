Historia e një sipërmarrësi të ri: Kam kaluar 10 vjet si punëtor, tani menaxhoj 120 hektarë agrume, fruta guri dhe luleshtrydhe

Pas mbërritjes në Itali në vitin 2009 nga Kruja, një qytet në veri të Shqipërisë, Armand Kurti punoi 10 vjet si operator bujqësor. Tani që është 30 vjeç, është bërë sipërmarrës falë vullnetit të tij dhe shpirtit të sakrificës.









“Shkalla e varfërisë ka qenë gjithmonë ndër më të lartat në Evropë në vendin tim të origjinës. Kjo është arsyeja pse familja ime vendosi të vinte në Itali dhe më saktë në Basilicata. Ne donim të gjenim një punë dhe të jetonim pa shqetësime, por gjërat shkuan ndryshe. Ndër vite kam punuar shumë punë në fushën e bujqësisë, një sektor që më ka magjepsur. Doja të bëja pjesën time kështu që në vitin 2019 ngrita biznesin tim falë disa miqve dhe lehtësova agrumet e para, e ndjekur nga kajsitë, pjeshkët dhe nektarinat. Tani kultivoj rreth 120 hektarë, duke përfshirë tokën time dhe të marrë me qira në komuna të ndryshme të zonës Metaponto si Scanzano Jonico, Tursi dhe Policoro”.

Armando ishte një punëtor i thjeshtë bujqësor që e donte bujqësinë dhe vendin e tij të ri. “Në vitin 2022 kam mbjellë dy hektarët e mi të parë me luleshtrydhe Sabrosa-Candonga. Këtë vit kam 350 mijë bimë në 5 hektarë”.

Biznesi punëson mbi 200 persona, 38 prej të cilëve punësohen gjatë gjithë vitit. “Unë nuk kam probleme në gjetjen e punëtorëve. Preferoj të fitoj më pak para dhe t’i paguaj punonjësit e mi në mënyrë të drejtë, duke i bërë ata të punojnë për orët e përcaktuara. E di mirë se çfarë do të thotë të korrësh luleshtrydhe për orë të tëra ose të ngarkosh arka portokalli në kamionë”.

Armand komercializon prodhimin e tij në tregje të ndryshme italiane nga Pulia në Lombardi. “Jam i kënaqur me atë që kam krijuar deri më tani, por mbi të gjitha ndihem me fat që kam gjetur pasurinë time në Basilicata. Është një rajon i mrekullueshëm, i mbushur me tokë pjellore dhe mundësi. Thjesht duhet të bëni një përpjekje. Nëse punoni mirë dhe me përulësi, rezultatet vijnë. Historia ime është provë se kushdo mund t’ia dalë”.

Pas fushatës së frutave me gurë, Kurt do të çrrënjosë një pemishte me kajsi për të mbjellë 10 hektarë kivi të artë.

Gazeta Shqiptare