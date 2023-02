‘Kur paligjshmëria kërkon të bëhet ligj, vetëgjyqësia bëhet detyrim’/ Banorët e Bërxullës në protestë: Nuk do të ketë rrugë pa marrëveshje me ne

Banorët e Bërxullës kanë dalë sërish në protestë ditën e sotme pasi kundërshtojnë projektin e rrugës Thumanë-Kashar që prek banesat e tyre.









Një prej banorëve për mediat tha se nuk po shkelin ligjin dhe se nuk dëshirojnë përplasje, në mënyrë që banorët të bëhen mish për tol.

Sipas tij kërkohet që ‘banorët të shkelin ligjin dhe të përfundojnë në komisariate’.

Sakaq shtoi se qeveria të shmangë vetëgjyqësinë nga ana e banorëve dhe se nuk do të ketë rrugë pa pasur marrëveshje mes tyre.

“Nuk duam të shkelim ligjin. Nuk duam të kemi përplasje dhe të çojmë banorët mish për top. Këta banorë këtë moment presin që ne të fillojmë të shkelim ligjet që të na çojnë nëpër komisariate. Na ka ardhur shkresa nga prokuroria që thotë që banorët e Bërxullës nuk kanë shkelur ligjin me veprimet e tyre. Duke i ditur mirë ligjet dhe ku e kemi të drejtën tonë jemi munduar të jemi sa më korrekt. Kur paligjshmëria kërkon të bëhet ligj, vetëgjyqësia bëhet detyrim. Nuk na mbetet gjë tjetër veçse të fillojmë vetëgjyqësinë. Sot që ne jemi këtu nuk ka leje ndërtimi, nuk ka projekt rrugore. Shteti hesht. Çfarë duhet të bëjmë ne? Ku është shteti. Na detyro shteti për të filluar vetëgjyqësinë. Nuk do ta zhvillojë rrugën pa pasur marrëveshje me banorët. Asnjë banor nuk ka firmosur për vlerën e pronës që thonë ata”, thotë njëri prej banorëve.