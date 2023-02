‘Miku im i dashur, të përgëzoj’/ Putin uron presidentin turk për ditëlindjen e tij

Presidenti rus Vladimir Putin ka uruar presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan për ditëlindjen e tij, që është sot, më 26 shkurt.









Në të njëjtën kohë, ai vlerësoi rolin e tij në promovimin e bashkëpunimit Moskë-Ankara. Më konkretisht, në urimet e ditëlindjes që dërgoi të dielën, presidenti rus falënderoi Erdoganin për “kontributin e tij personal” në promovimin e marrëdhënieve konstruktive dypalëshe midis dy vendeve.

“I nderuar zoti President, miku im i dashur, ju përgëzoj dhe ju uroj nga zemra për ditëlindjen tuaj”, shkroi presidenti rus në një mesazh për ditëlindje drejtuar Erdoganit të dielën, raportoi Republic World.

“Rusia vlerëson kontributin tuaj në forcimin e marrëdhënieve miqësore dhe bashkëpunimit konstruktiv midis vendeve tona. Jam i bindur se do të vazhdojmë me projekte të përbashkëta me përfitime sistematike dhe reciproke dhe do të vazhdojmë përpjekjet tona për të adresuar çështje të rëndësishme në agjendën rajonale dhe globale”, tha Putin në letrën e shpërndarë nga faqja e internetit e Kremlinit.

Presidenti rus gjithashtu i uroi Erdoganit shëndet, lumturi, prosperitet dhe sukses.

Telefonata Erdogan-Putin, pak ditë para ditëlindjes së tij

Vihet re se urimet e ditëlindjes kanë ardhur nga presidenti rus pak ditë pas bisedës telefonike të dy liderëve botërorë.

Në fillim të kësaj jave, zyra e Putinit tha se ai kishte një telefonatë me homologun e tij turk dhe ata diskutuan një gamë të gjerë çështjesh. Sipas deklaratës, telefonata filloi me presidentin turk duke shprehur mirënjohjen e thellë për ndihmën e presidentit rus në tërmetin Turqi-Siri.

Gjatë bisedës së tyre telefonike, Erdogan bëri thirrje gjithashtu për vendosjen e një “paqeje të drejtë” në luftën Rusi-Ukrainë.

“Presidenti Erdogan theksoi nevojën për të arritur një paqe të drejtë për të shmangur humbjet dhe shkatërrimet e mëtejshme të jetëve”, thuhet në deklaratë. Presidenti turk gjatë bisedës së tyre telefonike iu referua edhe marrëveshjes së grurit.

“Duke shprehur dëshirën e sinqertë të Turqisë për marrëveshjen e grurit të arritur në Stamboll, Presidenti Erdogan vuri në dukje se Ankaraja është e gatshme të ofrojë të gjitha llojet e mbështetjes në këtë çështje”, shtohet në deklaratë.