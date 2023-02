“Pranoje fajin dhe pas dy ditësh do të jesh pranë fëmijës”/ Si u përgjigj Eva Kaili për 250 mijë eurot nga Katari dhe USB-në e kontestuar

Avokati i Eva Kailit, Mihalis Dimitrakopoulos, jep përgjigjet e veta për raportimet në lidhje me bisedat e Eva Kailit nga burgu me të afërmit e saj. Ajo thekson se si ajo ashtu edhe bashkëbiseduesit e saj e dinin që telefonatat po monitoroheshin nga autoritetet belge dhe nuk kishte asnjë provë që e inkriminonte









“USB-ja kishte të bënte me një telefon që kishte disa kode që duheshin aktivizuar për të bërë disa pagesa për vajza e saj”, tha avokati i Eva Kailit, Mihalis Dimitrakopoulos, ndër të tjera, në lidhje me dialogun e eurodeputetes greke me motrën e saj, për “USB-në pranë pasqyrës” kontroverse, të cilën e cilësoi si “të rëndësishme”.

Dimitrakopoulos, duke folur në programin “Together Now” të Open, tha: “Pra, po ju them se kur komunikon me motrën dhe me babanë, është normale bisedat mes të afërmve për t’u marrë me problemet aktuale. Dhe sa i përket USB-së, ai ishte për një telefon që kishte disa kode që duheshin aktivizuar për të bërë disa pagesa për vajzën e saj. E gjithë kjo ekspozohet brenda dialogëve, thjesht nuk përcillet nga jashtë”.

Gjithashtu avokati mbrojtës i Eva Kailit shprehet: “Të hënën, avokati belg do të shkojë në polici, për të dëgjuar të gjitha këto dokumente, të cilat janë gojore dhe për t’i regjistruar saktë, sepse të gjitha këto janë rrjedhje, të cilat errësojnë realitetin. Ti e di që po vëzhgohesh. Dialogët nuk mund të jenë të paligjshëm. Të mos detyrojmë logjikën.

Të hënën avokati belg do të shkojë në polici, që të kapim një nga një dialogët e zonjës Kaili me të afërmit e saj, që të vërtetojmë dhe t’i regjistrojmë në një përkthim të saktë se nuk ka asgjë të dënueshme. “Ne i dimë këto raporte. Ato janë në dosje dhe janë përgjigjur një nga një”.

“Prezumimi i pafajësisë nuk zbatohet”

Dimitrakopoulos gjithashtu vuri në dukje se “prezumimi i pafajësisë nuk zbatohet në Bruksel”, pasi “ata që pranojnë krimet e tyre dhe lirohen. Ata që luftojnë se nuk kanë bërë diçka që është ferr kriminal, mbahen në burg”, tha avokati i njohur.

“Dua të besoj, megjithatë, se me lirimin e fundit të partneres së zonjës Kaili, do të bjerë edhe argumenti i fundit që kanë gjyqtarët […] se ngaqë kanë frikë, nëse e lirojnë, do të shkatërrojë provat. Dhe këtu pyes veten publikisht dhe me zë: nëse ka prova, çfarë do të bëjë partneri i saj me to?”.

Lidhur me Antonio Panzerin, i cili “i dha” Eva Kailit dhe Francesco Giorgi-t, zoti Dimitrakopoulos theksoi: “Çfarë vlere mund të ketë fjala e zotit Panzeri, i cili deri sa bashkëpunoi me organet kompetente konsiderohej si dëshmitar krejtësisht i pabesueshëm?. “Papritur, një njeri që çdo gjë që tha u konsiderua gënjeshtër, sapo filloi të akuzonte zonjën Kaili dhe 3-4 eurodeputetë të tjerë, mori statusin e “dëshmitarit të kurorës”.

Nuk ka asnjë provë që Eva Kaili ka marrë 250 mijë euro

Ai ka theksuar gjithashtu se nuk ka asnjë provë për atë që thotë Antonio Panzeri për 250 mijë eurot që dyshohet se ka marrë Eva Kaili nga Katari, pasi “të gjithë të tjerët e mohojnë”.

“Që në momentin e parë i është thënë “pranoje fajin dhe pas dy ditësh do të jesh pranë fëmijës”. Nëse zonja Kaili do ta kishte pranuar fajin në këtë moment do të ishte e lirë […] Por zonja Kaili thotë: “Si mund të pranoj diçka që nuk e kam bërë? Preferoj të ulem e të shkrihem brenda, sesa të pranoj një akuzë të pandershme për një figurë politike dhe të dal jashtë”.

“Sa herë që ka një zhvillim pozitiv për zonjën Kaili, shpërndahen informacione të pasakta. Zonja Kaili, ashtu si unë, ashtu si juristët belgë, e dimë që monitorohen vazhdimisht jo vetëm komunikimet telefonike që ka nga burgu me motrën apo me të afërmit e saj, por edhe kur ne avokatët shkojmë në zonën e projektuar posaçërisht ku takohet avokatja. E akuzuara dhe gjithçka është e vëzhguar. Dijeni se nuk ka acquis evropiane në Bruksel. Ka një rrjet që i ngjan regjimeve totalitare”.