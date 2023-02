Rivaliteti vazhdon/ Dua Lipa lidhet me regjizorin e njohur, ka qenë ish- i dashuri i Rita Orës

Dua Lipa thuhet se ka gjetur një interes të ri dashurie për regjisorin francez Romain Gavras. Ylli i popit u pa duke dalë nga një festë pas festës BAFTA në Londër në orët e hershme të mëngjesit të së hënës me regjisorin pranë saj, me dyshen duke u futur së bashku në një makinë në pritje. Sipas një raporti të Mirror, “Ata janë takuar në heshtje për disa muaj. Ata kanë shumë të përbashkëta dhe e kanë prezantuar njëri-tjetrin me rrethet e tyre të ngushta të miqve gjatë sezonit festiv”.









Lipa është beqare pas ndarjes nga modeli Anwar Hadid në fund të vitit 2021, ndërsa Gavras ishte në një lidhje me Rita Orën për gjashtë muaj para se të konfirmonte ndarjen e tyre në mars të vitit 2021. Regjisori ka qenë më parë në lidhje me reperen MIA dhe ka drejtuar disa nga videoklipet e saj.

Rita Ora’s ex-boyfriend secretly dating major pop star https://t.co/2mWm3b73qY — The Irish Sun (@IrishSunOnline) February 25, 2023

Djali i regjisorit grek fitues të çmimit Oscar, Kostas Gavras, Romain është i njohur për punën e tij krijuese dhe kjo thuhet se rezonon me Lipën, e cila gjithashtu vjen nga një prejardhje krijuese si kantautore.

Dua dhe Rita dikur ishin shoqe të ngushta, pasi të dyja kishin ndjekur shkollën e teatrit Sylvia Young në Londër, por thuhet se janë ndarë në vitet e fundit për shkak të krahasimeve të bëra mes dy artistëve.

Rivaliteti u përkeqësua kur ish-i dashuri dhe bashkëpunëtori i Orës, DJ Calvin Harris, punoi në këngën e Lipës “One Kiss” në vitin 2018. Rita Ora që atëherë ka gjetur dashurinë me regjisoren e Zelandës së Re Taika Waititi, me të cilën u martua fshehurazi vitin e kaluar.