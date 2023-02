Sali Berisha për reformën në drejtësi: PS hartonte listat dhe ja jepte motrës së Belinda Ballukut

Ish-kryeministri Sali Berisha ka akuzuar Partinë Socialiste se ka instrumentalizuar vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në një takim me disa degë të Tiranës, Berisha tha se PS-ja hartonte lista me gjyqtarë dhe prokurorë që duheshin shkarkuar vetëm se ata kishin bindje të djathta politike.









Më tej Berisha tha se korrupsioni qeveritar shqiptar, me korrupsionin ndërkombëtar u bënë një, për të luftuar, asgjësuar forcën politike pro perëndimore të Shqipërisë.

Pjesë nga fjala e Sali Berishës

Është i vazhdueshëm deri në fitoren e tij të merituar dhe prania juaj sot këtu është dëshmi e gatishmërisë suaj. Ndaj dhe ju përshëndes përzmerësisht dhe të gjithë anëtarët të degës të PD të mbarë Tiranës dhe Shqipërisë.

Ne jemi në një betejë të pashembullt që nga viti 1991. Në vitin 91, ne përballeshim me një monizëm të bazuar në barbarinë e luftës së klasave. Sot ne përjetojmë një monizëm të bazuar në krimin, sundimin e krimit të drogës dhe korrupsionit. Ndofta kurrë ndonjëherë në Europë nuk ka pasur një zhvillim si zhvillimet e viteve të fundit në Shqipëri. Kur korrupsioni, qeveritarët shqiptar, në korrupsionin ndërkombëtar u bënë një për të luftuar për të asgjesuar forcën politike pro perëndimore të Shqipërisë. Për të luftuar forcën politike e cila në pushtet luftoi me zero tolerancë krimin, korrupsioninn në pozitë vazhdoi denoncimin e të gjitha vjedhjeve dhe lidhjeve qeveritare me krimin, për këtë qëllim kjo forcë politike duhej asgjesuar. Presione të jashtëzakonshme u bënë mbi ju dhe kërcënime nga më çnjerëzoret. Por duhet të pranoj një sintonizim jo vetëm i kësaj qeverie por edhe me aleatë të tyre të korruptuar, diplomatë dhe parlamentarë të korruptuar. Të cilët lëshoni deklarata mbështetëse mbi ta.

Këto vite të pashembullta për Europën, për vendet e lira, kanë dëgjuar deklaratë mbështetëse për kryeministrin e tyre Rama, më shumë se të githa kohërat. Se ato shiteshin dhe bliheshin haptas në tregun e korrupsionit.

Por lavdi zotit, idealeve tona, ne sot jemi në këmbë dhe më të vendosur se kurrë në fitoren tonë. Përsëri kjo malgamë, korruptive e korrupsionit shqiptar me atë ndërkombëtar përpiqet të mbahet, të rezitstojë, të mashtrojë shqiptarët prapë, por ju garnatoj ju se të ardhme nuk ka, ajo është e atyre që i besojnë transparencë në do guxojmë dhe do vazhdojmë reviolcoinin tonë deri në fitoren përfundimtare.

Çfarë nuk ndodhi në Shqipëri këto vite. Afera korruptive nga më gjignadet. Një drejtësi degë ekzuktive që serviret e kryer nga korrupsioni kombëtar dhe ndërkombëtar. Nuk ka korrupsion më të madh se ai që procedojë me pseudoreformën e Soros në Shqipëri. Me lista të PS, me dhjetra prokurorë dhe gjykatës u larguan se ishin të shënuar me bindje të djathta. Listat e bëra, të gjitha në selitë e krimit dhe të PS. Ato i dorëzoheshin, dy personave, motrës së Pamela Qirko, Balluku, Një njeri që nuk meriton as diplomën që ka marë nëse e ka reale, ish nuses së hakmarrjes për drejtësi, Sanxhaktari, ajo ishte e besuara e SHISH, dhe ajo u tregonte çfarë dëshironte vetë, të dhëna nga SHISH për këtë gjykatës apo prokuror. Ndërkohë për këtë gjykatës apo prokuror. Ndërkohë çdo javë guvernatorja, mashtronte shqiptarët me deklaratat e saj, aty ku nuk kishte progres shpallte progres. Mund të jap me 10 shembuj dhe e fundit është vendimi i GJykatës Kushtetuese për të mbrojtur Xhaçkën.