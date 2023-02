Sëmundja e Alzheimerit, ilaçi kundër diabetit që ul rrezikun e demencës me 50%

Një trajtim i përballueshëm që u jepet pacientëve me diabet mund të mbrojë gjithashtu kundër rënies njohëse.









Në veçanti, u zbulua se pioglitazoni redukton ndjeshëm incidencën e sëmundjes së Alzheimerit.

Pioglitazoni vepron si një agjent hipoglikemik duke reduktuar rezistencën ndaj insulinës në indet periferike (indi dhjamor, muskujt e strijuar). Zakonisht jepet në kombinim me metforminë kur e vetme arrin kontroll adekuat të glicemisë.

Sipas shpjegimit të studiuesve, duke punuar me Akademinë Amerikane të Neurologjisë, ky ilaç ndihmon në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak. Përveç kësaj, si diabeti ashtu edhe demenca shoqërohen me qarkullim të dobët të gjakut, me pacientët diabetikë në rrezik më të madh të zhvillimit të demencës.

“Gjetjet tona sugjerojnë se ne mund të përdorim një qasje të personalizuar për të parandaluar demencën tek njerëzit me diabet që kanë një histori të sëmundjes ishemike të zemrës ose goditje në tru”, autori i studimit Dr. Eosu Kim nga Universiteti Yonsei, Koreja e Jugut.

Për studimin, të botuar në Neurology, ekipi hulumtues shqyrtoi një rishikim të 91,218 njerëzve në Korenë e Jugut, të cilët u ndoqën mesatarisht për 10 vjet, nga të cilët 3,467 morën pioglitazone. 8.3% e pjesëmarrësve që merrnin pioglitazone zhvilluan demencë, krahasuar me 10% që nuk morën ilaçin.

Në përgjithësi, incidenca e sëmundjes së Alzheimerit u reduktua me 16% midis pjesëmarrësve që merrnin ilaçin, me rastet që bien më tej nëse pioglitazoni merrej afatgjatë. Më konkretisht, shkalla e incidenteve u reduktua me 22 dhe 37% respektivisht në pjesëmarrësit që përdornin drogën për dy dhe katër vjet.

Përfitimet ishin edhe më të forta për ata që kishin gjithashtu një histori goditjeje ose sëmundje ishemike të zemrës: përkatësisht 43 dhe 54% më pak gjasa për të zhvilluar demencë për këta pacientë. Të gjithë njerëzit që merrnin ilaçin kishin gjithashtu më pak gjasa të kishin një goditje në tru.

“Rezultatet tona ofrojnë informacion të vlefshëm se kush mund të përfitojë potencialisht nga përdorimi i pioglitazone për të parandaluar demencën ,” shpjegon Dr. Kim. “Në disa studime të mëparshme në njerëz me demencë ose në rrezik të rënies njohëse që nuk kishin diabet, pioglitazoni nuk tregoi asnjë mbrojtje kundër demencës, kështu që është e mundur që një faktor kritik që ndikon në efikasitet të jetë prania e sëmundjes metabolike. Por nevojiten më shumë kërkime për të konfirmuar këto gjetje”, përfundon autori i studimit.