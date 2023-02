Aksidenti i rëndë i autobuzit të Tiranës/ Flet njëri nga shoferët e makinave: Nuk e kuptova ca ndodhi

Shoferi i një prej makinave që u përplas me urbanin e linjës së Unazës në Tiranë ka treguar momentet e aksidentit të rendë në qendër të kryeqytetit.









Në një prononcim për gazetarët ai u shpreh se drejtuesi i autobusit ishte shumë i tronditur, ndërsa hodhi dyshime se ai mund të ketë qenë nën efektin e alkoolit.

“Dola pasi mora pak veten sepse nuk e kuptova ca ndodhi. Me çfarë pashë unë në autobus kishte shumë njerëz.

Arrita ta shihja, ishte shumë i tronditur. Ishte rreth të 60 tave. Ai ishte i shokuar, ai ishte me alkool, ishte me tension dhe me zemër”, tha shoferi i makinës.