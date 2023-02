Akuzë e re për kreun e Tatimeve, ish-drejtoresha e shkarkuar: Ceno Klosi iu bën presion vartësve për të kryer veprime të kundraligjshme

Një skandalin i ri ka përfshirë drejtorin e përgjithshëm të Tatimeve Ceno Klosi, që denoncohet zyrtarisht për shkelje të ligjit, të të drejtave themelore të njeriut si dhe për fyerje, nga ish drejtorja e mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Shilda (Kamberi) Hasanaj, e cila ka qenë në këtë detyrë deri në tetor të vitit që shkoi.









Zonja Shilda Hasanaj që ka punuar në Tatime 23 vite i është drejtuar me një ankesë komisionit parlamentar të ligjeve, ku i kërkon ngritjen e një komisioni hetimor pikërisht për abuzimet e Ceno Klosit në krye të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Në ankesë jepen fakte dhe detaje të frikshme për mënyrën se si Ceno Klosi dhe drejtorët pranë tij i bëjnë presion psikologjik administratës në varësi për të kryer veprime në kundërshtim me ligjin. Ata që nuk pranojnë, pushohen nga puna. Kështu ka ndodhur edhe me denoncuesen Shilda Hasanaj, e cila thotë se kur nuk ka pranuar të zbatojë urdhrat verbalë e të paligjshëm të drejtorëve të Ceno Klosit, është thirrur në zyrë nga ky i fundit dhe i është bërë presion për të pranuar gjithçka. Zonja Hasanaj shpjegon në ankesë se nga drejtori i investigimit të Brendshëm Antikorupsion Klodian Mema, i janë kërkuar udhëzime se si mund të sulmohej drejtorja e Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve Vjola Tanto, edhe pse ishte shtatzënë dhe e aftë profesionalisht. Ai i ka paraqitur një letër gjoja anonime, por që në fakt ishte e shkruar në zyrat e administratës tatimore.

Më tej në shkresën drejtuar Komisionit të Ligjeve thuhet se Drejtori i Përgjithshëm, Ceno Klosi, ka mashtruar lidhur me moskryerjen e inspektimeve në rajone nga ana e Shilda Hasanajt, ndërkohe që projekt raportet ishin firmosur nga vetë ai. Raportet e inspektimit janë fshehur ose zhdukur pasi vartësit e Klosit nuk kanë pranuar t’i marrin në dorëzim me firmë dhe në zyrën e protokollit nuk lejohet të protokollohen në kohë shkresat sipas ligjit se kanë frikë se mos lënë gjurmë. Në dëshminë e punonjëses së larguar nga puna thuhet se Ilir Kurti një tjetër zyrtar i afërt me Ceno Klosin dhe përgjegjës në burimet njerëzore, i ka bërë presion asaj në mënyrë të hapur e të paarsyeshme për të ndryshuar përformancën nga vlerësim “mirë “ në vlerësim “Jo kënaqshëm” për znj.Tanto.

Po ashtu në dëshmi hidhet drite mbi shkeljet që bëhen në protokollimin e shkresave. Kështu shkresa nr.13114 datë 29.07.2022 për vlerësimin e punës për Shilda Hasanaj, rezulton jo vetëm të jetë dorëzuar 6 muaj e gjysmë me vonesë por edhe të jetë plotësuar me vonesë dhe mban një datë të falsifikuar. Pas këtyre hapave ka nisur procedimi disiplinor që ka përfunduar me largimin e Shilda Hasanajt nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Duke shpërdoruar detyrën kryetari i komisionit disiplinor është vetëzgjedhur Ceno Klosi. Paracaktimi i vendimit është zbuluar pasi një nëpunëse e Tatimeve thuajse 10 ditë para shpalljes së tij, pa dashje i ka nisur Hasanajt në e-mail draft vendimin ku ishte vendosur largimi i saj nga Shërbimi Civil.

Por çudia vazhdon kur në vendim nuk pasqyrohet asnjë provë nga më shumë se 600 fletët e dorëzuara nga Shilda Hasanaj nëpërmjet protokollit, gjë e cila përbën shpërdorim të pastër detyre, fshehje dhe zhdukje e provave. Vendimi përfundimtar ishte firmosur edhe nga Drejtor i Përgjithshëm Ceno Klosi pa qenë asnjë sekondë i pranishëm në seancat e Komisionit Disiplinor. Këto fakte janë vetëm maja e ajsbergut për degradimin e tatimeve nën drejtimin e Ceno Klosi, dhe për këtë arsye ish-drejtorja e mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Shilda Hasanaj, i kërkon Komisionit Parlamentar të ligjeve përmes një ankese zyrtare ngritjen e një komisioni hetimor për të hedhur dritë mbi shkeljet e panumërta të Ceno Klosit dhe drejtuesve të afërt me të në Tatime./ballkanweb