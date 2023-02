E vërteta për ndryshimin e politikës së mbrojtjes së Gjermanisë

Amerikanët kanë një dobësi për fjalët e ndërlikuara gjermane, nga realpolitika, e krijuar në shekullin e 19-të, te Zeitenwende më e fundit, agimi i ri në politikën e sigurisë së Gjermanisë që kancelari Olaf Scholz shpalli një vit më parë sot.









Scholz i tha një sallë parlamenti të mbushur me njerëz tre ditë pas pushtimit rus të Ukrainës se ata “po jetonin përmes një Zeitenwende”, fjalë për fjalë një pikë kthese në histori.

“Kjo do të thotë se bota më pas nuk do të jetë më e njëjta si bota më pare”, tha Scholz në monotoninë e tij të njohur.

Duke e quajtur presidentin rus Vladimir Putin një “luftëtar”, udhëheqësi gjerman u zotua të ndalojë vdekjen e ushtrisë gjermane të goditur nga uria dhe të lërë mënjanë 100 miliardë euro, ose rreth dyfishi i buxhetit vjetor të mbrojtjes, për të filluar modernizimin e saj.

“Pra, kur do të fillojnë në fakt gjermanët të shpenzojnë për prokurimin për Zeitenwende?” një zyrtar amerikan më pyeti në fillim të këtij muaji.

U tundova të citoja një film vizatimor të preferuar të New Yorker-it (“Si për kurrë?”).

Zeitenwende mund të ketë hyrë në gjuhën popullore transatlantike, i thashë zyrtarit, por një vit më pas, është bërë e qartë se mënyra më e mirë për të përshkruar sloganin shumë të çuditshëm të Scholz-it është me një amerikanizëm të hapur: marrëzi.

Deri më tani, Gjermania ka zotuar (megjithëse nuk ka shpenzuar) rreth 30 miliardë euro nga 100 miliardë euro, tha qeveria javën e kaluar, duke shtuar se paratë do të transferoheshin vetëm pasi të materializoheshin avioni, uniformat dhe pajisjet e tjera të porositura. Thënë kështu, fondet e dedikuara përfshijnë rreth 13 miliardë euro për avionë luftarakë me aftësi bërthamore dhe helikopterë transporti që Gjermania kishte planifikuar të blinte edhe para luftës.

Ndonëse Scholz dhe ministrat e tij vazhdojnë të plotësojnë retorikën e tyre me referencat e Zeitenwende kur flasin me të huajt, është e qartë për shumicën e vëzhguesve se ajri ka dalë nga tullumbacja.

“Të gjithë po flasin për Zeitenwende, por deri më tani ne kemi parë vetëm Zeitlupe”, që do të thotë lëvizje e ngadaltë, tha Markus Söder, lideri konservator i Bavarisë javën e kaluar.

Prioritetet e Scholz qëndrojnë diku tjetër.

Kur analistët paralajmëruan vjeshtën e kaluar se inflacioni i lartë do të hante fondin prej 100 miliardë eurosh nëse qeveria nuk do t’i shpenzonte shpejt, për shembull, ministria e mbrojtjes, në vend që të zotohej të mbyllte hendekun, thjesht zvogëloi listën e saj të dëshirave, duke përfshirë dy fregata për marinën gjermane. Përafërsisht në të njëjtën kohë, qeveria miratoi një paketë prej 200 miliardë eurosh për të subvencionuar faturat e energjisë të gjermanëve, një iniciativë që do të shkojë mirë me votuesit, por nuk do të bëjë asgjë për sigurinë e vendit.

Për të qenë të drejtë, Zeitenwende kishte të bënte po aq me ndryshimin e mentalitetit të Gjermanisë për çështjet e sigurisë, sa edhe me shpenzimet për ushtrinë. Nën ish-kancelaren e qendrës së djathtë, Angela Merkel, Berlini e ftoi Putinin të pushtonte duke sinjalizuar se nuk do të kishte pasoja nëse do ta bënte këtë (shih inkursionet ruse në Gjeorgji, mbështetjen për separatistët në Donbas, aneksimin e Krimesë, tubacionet natyrore Nord Stream 1, Nord Stream 2, etj). Një vit më parë, Scholz ishte i prirur të provonte se Berlini e kuptonte gabimin e rrugëve të tij.

Megjithatë, edhe këtu, retorika e Scholz-it është krejtësisht e ndarë nga realiteti.

Një vështrim i afërt i fjalimit të Scholz-it në Zeitenwende e bën të qartë se ai kishte frikë (siç kishin shumë në Evropë në atë kohë) se Ukraina do të shembet brenda disa orësh dhe se Rusia së shpejti mund të vendoset në kufirin ukrainas me Poloninë.

Qëndrueshmëria e Ukrainës i ka dhënë Scholz-it më shumë hapësirë ​​për frymëmarrje në frontin Zeitenwende – si dhe në çështjen e dërgimit të automjeteve dhe tankeve të këmbësorisë në Ukrainë, të cilën ai refuzoi ta bënte për gati një vit, nga frika e “përshkallëzimit”.

Forca kryesore që e mbante Scholz-in ishte Partia Social Demokrate e kancelares. Deri në suksesin befasues të Scholz-it për të fituar garën (megjithëse për një qime floku) për të pasuar Merkelin në vitin 2021, SPD dukej se ishte një forcë politike e harxhuar, pa drejtim të qartë dhe të rrënuar nga luftimet e brendshme.

Fitorja e partisë, e cila pa dyshim kishte të bënte më shumë me dobësinë e kundërshtarëve të saj sesa me atraktivitetin e saj, ngriti një grup të larmishëm të majtësh anti-amerikanë të shkollës së vjetër. Midis tyre ishte Rolf Mützenich, kreu i grupit parlamentar të SPD, qëllimi kryesor politik i të cilit (deri në pushtimin rus të Ukrainës) ishte të çlironte Gjermaninë nga kokat bërthamore të SHBA-së.

Vetë karriera politike e Scholz-it filloi në rrugët e Gjermanisë Perëndimore të viteve 1980, ku ai udhëhoqi protestat kundër planeve të SHBA-së për të vendosur raketa bërthamore me rreze të mesme në Evropë dhe fantazoi të nxirrte Gjermaninë nga NATO.

Kjo mund të shpjegojë pikëpamjen e tij të verdhë për SHBA-në, për të cilën së fundmi ai këmbënguli se do të dërgonte tanke luftarake M-1 Abrams në Ukrainë përpara se Gjermania të pranonte të dërgonte tanket e veta Leopard ose madje të lejonte të tjerët ta bënin këtë.

Presidenti i SHBA Joe Biden përfundimisht iu përkul kërkesës së Scholz-it për të vënë në lëvizje tanket gjermane.

Argumenti i kancelarit se mashtrimi i tij me tank, të cilin ai e shiti në shtëpi si një fitore të madhe politike, do të ndihmonte në sigurimin e angazhimit të vazhdueshëm të SHBA me Ukrainën dhe mbështetjen për NATO-n, është absurd në dukje kur merret parasysh se sa shumë është angazhuar Uashingtoni për të ndihmuar Kievin në krahasim me Gjermania (73 miliardë euro kundrejt 6 miliardë euro).

Por ai e dinte se gjermanët – të cilët priren të mendojnë më keq për Amerikën – do ta blinin gjithsesi. Dhe ata kanë. Një studim i thelluar i publikuar në fillim të këtij muaji nga Allensbach, një institut i respektuar sondazhi, zbuloi se vetëm 46 për qind e gjermanëve e konsiderojnë SHBA-në si një aleat të besueshëm. Me fjalë të tjera, gati tetë dekadat e Amerikës për mbrojtjen e gjermanëve nga Rusia nuk kanë qenë të mjaftueshme për të bindur shumicën e tyre se SHBA-ja është mikja e tyre.

Kjo ishte gjithashtu e qartë fundjavën e kaluar në Berlin, pasi mijëra demonstrues kundër luftës (përllogaritjet variojnë nga 13,000 deri në 50,000) dolën në rrugët e Berlinit qendror për të protestuar kundër një lufte që shumë prej tyre fajësojnë SHBA-të (një argument i zakonshëm mes shumë prej tyre forcat e majta që qëndrojnë pas demonstratës së së shtunës mendojnë se SHBA-ja ka dy synime në lidhje me Ukrainën: të shesë armë dhe të shkatërrojë Rusinë).

Politikanët si Scholz, të cilët nuk duan që gjermanët të dinë se sa i varur është vendi i tyre në ombrellën e sigurisë së SHBA-së, janë arsyeja më e madhe për marrëdhëniet jofunksionale të vendit me aleatin e tij më të rëndësishëm.

Ashtu si Merkel para tij, Scholz është një politikan që preferon të udhëhiqet nga sondazhet në vend që të udhëheqë. Kur sondazhet treguan se gjermanët ishin skeptikë për dërgimin e armëve të rënda në Ukrainë, për shembull, ai u përmbajt në vend që të argumentonte se pse një mbështetje e tillë ishte në interesin më të mirë të Gjermanisë. Ai u zbut vetëm kur presioni nga jashtë Gjermanisë, veçanërisht nga SHBA, u bë aq i madh sa nuk kishte zgjidhje tjetër.

Uashingtoni po zgjohet ngadalë me faktin se Zeitenwende e Gjermanisë është një mirazh. Shpenzimet gjermane të mbrojtjes këtë vit pritet të jenë rreth 50 miliardë euro, duke rënë edhe një herë shumë larg objektivit të NATO-s prej 2 për qind të PBB-së. Si gjithmonë, Scholz dhe politikanë të tjerë gjermanë po premtojnë se do ta arrijnë objektivin së shpejti.

Kontrasti me Poloninë fqinje, ku shpenzimet parashikohet të rriten në 3 për qind të PBB-së këtë vit nga 2.2 për qind, nuk mund të jetë më i madh.

Kjo është një arsye pse SHBA po përqafon Poloninë si kurrë më parë. Administrata e qendrës së majtë të Biden dhe qeveria konservatore kombëtare e Polonisë nuk janë aleatë të natyrshëm. Por ata janë të bashkuar nga një armik i përbashkët dhe Presidenti Biden e ka vizituar vendin dy herë në më pak se një vit.

Vizita e vetme e presidentit amerikan në Gjermani erdhi sepse vendi po priste samitin e G7 verën e kaluar. Scholz do të takohet me Biden në Shtëpinë e Bardhë të premten për atë që një zyrtar amerikan e përshkroi si një “vizitë pune”.

Nuk është e qartë se çfarë premtimesh, nëse ka, Scholz do të bëjë këtë herë.

Nëse asgjë tjetër, ndjekja me gjysmë zemre e Gjermanisë për Zeitenwende po i detyron amerikanët të mprehin gjermanishten e tyre. Një fjalë që do të bëjë xhiron e Uashingtonit këtë javë është fremdschämen, e cila është turp për veprimin (ose mosveprimin) e të tjerëve.