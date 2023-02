Eksperti rrugor: Drejtuesi i autobusit nuk ka marrë masa për të ndaluar

Eksperti rrugor Arben Luzi ka komentuar në Panorama TV aksidentin e rëndë që ndodhi në kryeqytet ku një urban u përplas me disa makina, duke thënë se ka shumë pikëpyetje për tu zgjidhur.









“Nuk janë marrë masa në fund të hetimet do të them por doja të veçoja se dhe radhën e parë drejtimi i një mjeti të këtij tipi bëri që të rrezikohet jeta dhe shëndeti i qytetarëve. Në këtë rast aty duhet që drejtuesi i autobusit nuk ka marrë masa për të ndaluar në stacion. Ka shumë pikëpyetje aty për tu zgjidhur sidomos është autobus është mjeti përpara autobusit që i ndërpritet korsia por duke sikur autobusi ka goditur mjeti që është nga mbrapa këtij mjeti. Pra do të zgjidhe këto duke vendosur mjetet duke i kthyer në kohë mbrapa, kjo është detyra e specilalistëve për të drejtuar edhe njëherë mekanizmin se janë të turbulltta megjithatë unë do të veçoja një shqetësim qytetar jo vetm si ekspert që drejtuesit e mjeteve të shërbimit publik u ja ardhur koha të kalojnë një test tjetër. Të testohet mund të ketë edhe humbje të vetëdijes mund të ketë hipertension, mund të jetë me diabet, është një veprim që ndodh rëndom, nuk ka shpjegim se si i godet mjetet rresht s’më duket normal si aksident këto janë mjetet hibride dhe gjenerimine tyre këta e bëjnë me një shpejtësi deri në 20 km or”, tha ai.