‘Është i dënuar për masakrën e Peshkëpisë’/ Kandidati i PD paralajmëron Ballën me padi: Përgjigjen do e marrësh në rrugën ligjore

Kandidati i PD-së për Bashkinë e Himarës, Fredi Bejleri ka paralajmëruar me padi Taulant Ballën, pasi kreu i grupit parlamentar të PS-së, e akuzoi se “është dënuar me vendim të formës së prerë nga Gjykata si i përfshirë në masakrën e Peshkëpisë.”









Në një deklaratë për mediat, Bejleri tha se çështja është pushuar nga Gjykata pasi nuk është provuar lidhja e tij me ngjarjen dhe se Balla do marrë përgjigjen e merituar në rrugë ligjore dhe me datën 14 maj.

‘Balla do të marrë përgjigjen e merituar për këtë shpifje të artikuluar prej tij, pikësëpari në rrugë ligjore dhe pastaj edhe në datën 14 maj nga gjithë komuniteti himariot! Ndërkohë që drejtësia në Shqipëri më shpalli mua të pafajshëm, pasi nuk gjeti asnjë provë që të tregonte se unë isha i përfshirë në atë ngjarje, ndryshe ka vepruar me Taulant Ballën. Të gjithë shqiptarët e dinë mirë se z.Balla është dënuar nga Gjykata për shpifje”, tha ai.

Nga ana tjerët, Balla sot deklaroi se është turp për PD që në kandidatura të ketë një person si Fredi Bejleri, i dënuar nga gjykata për një çështje që ka qenë një ngjarje e rëndë dhe shkelje e pastër e sovranitetit të Shqipërisë.

“Referojuni komunikimeve të policisë, në vitin 1994 presidenti i vendit ishte Berisha, ndër personat e pandehur ishte ai dhe është dënuar me vendim të formës së prerë për pjesëmarrje në grup të armatosur që sulmoi një repart ushtarak shqiptar në tokën shqiptare në jug të Shqipërisë. Ditën që PD vendos kandidat një person ndaj të cilit është ngritur akuza për pjesëmarrje në grup të armatosur që ka sulmuar e vrarë ushtarakë shqiptarë na gjykon populli. Por që Sali Berisha do vinte dita të kandidonte edhe këtë soj, nuk është e rastësishme por është fundi i hidhur i një personi që tradhtinë ndaj shqiptarëve e ka bërë që ditën e parë të tij në pushtet. Unë do vijoj ta ngre këtë çështje, është kandidati i foltores, se ka dy kandidatë, një nga PD dhe një nga foltorja. I drejtohem çdo demokrati nga Konispoli në Koplik është në turpin e asaj që ka mbetur nga PD të kenë një person si Fredi Bejleri, i dënuar nga gjykata për një çështje që ka qenë një ngjarje e rëndë dhe shkelje e pastër e sovranitetit të Shqipërisë”, tha Balla.