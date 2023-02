Keisi i dhuroi Kristit puthjen në buzë/ Veprimi ‘xhindos’ Sabianin, këngëtari ndëshkon të bijën

Mbrëmjen e djeshme çifti Kristi dhe Keisi kanë shkëmbyer puthjen e parë me njëri-tjetrin, edhe pse në kuadër të një loje brenda BBVIP.









Ndonëse puthja e shumë pritur nga ndjekësit ndodhi mes dyshes, babit të Keisit, Sabianit nuk i ka pëlqyer ku menjëherë ka marrë masa duke ndëshkuar të bijën. Ai e ka hequr atë nga lista e ndjekësve të tij në ‘Instagram’ dhe madje ka fshirë edhe fotot.

Në fakt ky ndëshkim i tij duket më shumë për ndjekësit, pasi Keisi nuk është në dijeni se i ati është kundër kësaj lidhje.

Kujtojmë se Sabiani ka publikuar dhe mesazhet e Kristit me të dashurën jashtë, ku sulmuar për mashtrimin se ky i fundit ishte ndarë pasi kishte hyrën në BBVIP.

Sabiani theksonte se nuk do lejonte që Kristi të luante me dy porta dhe të sillej si çapaçul me vajzën e tij.