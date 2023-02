‘Kërkuan të lanin hakun e vrasjes së kushëririt’/ Një prej autorëve apelon vendimin e Gjykatës, pas atentatit ndaj ish-ushtarakut shqiptar

Pak ditë pasi u shpallën fajtor, duke u dënuar me burg përjetë për vrasjen e bashkëkombësit të tyre, Kujtim Prenga, një prej autorëve ka apeluar vendimin.









Mediat gjermane bëjnë me dije se një prej shqiptarëve ka apeluar vendimin, teksa Gjykata provoi se dy shqiptarët, 36 dhe 32 vjeç, kishin organizuar atentatin ndaj 46-vjeçarit shqiptar 6 vite më parë për të marr hak për vrasjen e kushëririt të tyre.

Si ndodhi ngjarja?

Shqiptari 46-vjeçar u qëllua me 5 plumba më 9 janar 2017 në qytetin e Viselhovedes në Gjermani. Ngjarja e rëndë ndodhi në sy të vajzës së tij të mitur, ndërsa 46-vjeçari kishte shkuar për ta marrë në shkollë. Pas 4 ditësh në koma, ai ndërroi jetë në spital. Duket se ky krim ka zanafillën pikërisht në vitin 2011. Kujtim Prenga, ish-oficer i Policisë Ushtarake, mesnatën e 30 dhjetorit të vitit 2011 vrau në një lokal me muzikë në Kamëz 28-vjeçarin Armando Frroku.

Prenga atëherë 41-vjeçar punonte si badigard në lokalin me muzikë, kur i riu, i cili dyshohej se ishte nën efektin e pijeve alkoolike pati një sherr për të cilin ndërhyri si roje sigurie Prenga. Në sherr e sipër, Prenga qëlloi Armando Frrokun duke e lënë të vdekur. Ai u arrestua pas ngjarjes dhe deri në vitin 2016 ka qenë në burg, ndërsa më pas bashkë me fëmijët e mitur u nis për azil në Gjermani, ndërsa bashkëshortja i kishte ndërruar jetë. Por ndonëse ruhej me vendim gjykate, shqiptarit iu bë atentat nga dy persona të armatosur të cilët lëviznin me motor.

Ata i janë afruar dhe e kanë qëlluar shqiptarin në sy të vajzës së tij përpara shkollës dhe më pas u larguan nga vendi i ngjarjes, për t’u arrestuar më vonë nga policia.