Një vit çmime lufte dhe BSH

Më 24 shkurt 2023, u mbushën një vit nga shpërthimi i luftës në Ukrainë, por edhe nga bashkëjetesa jonë si qytetarë dhe ekonomi, me çmimet e luftës. Por çfarë janë këto çmime? Menjëherë pas nga agresioni të Putin në Ukrainë më 24 shkurt 2022, çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare u ngrit me afro një të pestën e tij dhe qëndroi i tillë për pesë muaj rrjesht. Kjo nuk kishte ndodhur që nga viti i largët 1970! U rritën ndjeshëm po ashtu çmimet e energjisë elektrike(edhe me herë), si dhe të ushqimeve bazë: grurit, miellit, etj. Këto çmime të luftës ushqenin përditë një inflacion galopant, vrasës serial të gjasave për zhvillim ekonomik të çdo vendi. Sfida më e madhe për bankat qendrore kudo në botë ishte të frenonin rritjen e frikshme të inflacionit, pa shkaktuar rënie ekonomike. Këtë mision banka jonë qendrore, Banka e Shqipërisë, e përmbushi me sukses. Po të mos kishin qenë pesë ndërhyrjet e saj në momentet e duhura gjatë periudhës mars-tetor 2022, me siguri do të kishim patur inflacion dyshifror në vendin tonë. Banka e Shqipërisë e identifikoi nivelin e lartë të inflacionit si rrezikun parësor ndaj ekonomisë sonë dhe ndërhyri që në mars 2022, sapo çmimet u shtuan ndjeshëm, duke dyfishuar normën bazë të interesit, mjetin më rezultativ që kanë bankat qendrore, për të përballuar një inflacion të lartë. Prandaj dhe Banka Shqipërise(BSH) ka vepruar fort. Ka rritur pesë herë normën bazë të interesit gjatë vitit 2022. Më 24 mars e dyfishoi në 1 përqind, më 7 korrik e rriti 1.25 përqind, më 3 gusht 1.75 përqind, më 5 tetor 2.25 perqind dhe më 2 nëndor 2.75 përqind. Sa herë që inflacioni me shtimin e beftë përpiqej të gërryente fuqinë blerëse të qytetarëve, rriste interesin e parasë banka jonë qendrore. Këto ndërhyrje ishin masa të domosdoshme për shpëtimin e ekuilibrave ekonomikë dhe financiarë të vendit. Ato e ruajtën ekonominë nga nje inflacion edhe më shkatërrues, duke krijuar kushte më të përshtatshme monetare për kthimin e inflacionit në objektiv (nivele 2-4 përqind), brenda një horizonti kohor dyvjeçar 2023-2024. Qëndrueshmëria e çmimeve(kontrolli i inflacionit), si terreni që i shërben më mirë rritjes së qëndrueshme dhe afatgjatë ekonomike të vendit dhe shtimit të mirëqënies për qytetarët, ka qenë dhe mbetet misioni kryesor i Bankës së Shqipërisë. Ruajtja e fuqisë blerëse të monedhës sonë kombëtare, garantimi i vlerës së kursimeve të familjeve shqiptare, mbështetja e stabilitetit financiar dhe krijimi i kushteve sa më optimale të kreditimit për një periudhë afatgjatë kohore, janë shërbimi më i mirë që banka jonë qendrore dhe politika e saj monetare mund t’i bëjnë ekonomisë shqiptare dhe qytetarëve. Reformat e vazhdueshme që Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë në fushën monetare dhe financiare kanë dhënë frytet e tyre. Më konkretisht, konsolidimi i sektorit bankar ka prodhuar një industri bankare më të shëndetshme dhe konkurruese. Përmirësimi i mjedisit të huave ka gjeneruar një përqasje më pozitive nga bankat në kredidhënie, duke i shndërruar ato në mbështetëse të besueshme me fonde për bizneset dhe familjet shqiptare. Rrjetet dhe mekanizmat e sigurisë financiare janë forcuar ndjeshëm. Mbikëqyrja dhe rregullimi i kujdesshëm i sektorit bankar kanë sjellë një administrim më të mirë të rrezikut, duke reduktuar vulnerabilitetet e tij ndaj goditjeve të papritura. Përmirësimi i infrastrukturës së pagesave dhe rritja e edukimit financiar kanë zgjeruar vëmendjen dhe pjesëmarrjen e publikut në sektorin financiar dhe atë bankar. Të gjitha këto ndërhyrje dhe ky aktivitet i bankës sonë qendrore, krahas faktorëve të tjerë, kanë sjellë rënien graduale të inflacionit. Pasi kulmoi në nivelin 8.3 përqind në muajin tetor 2022, inflacioni zbriti në 7.4% në fund të dhjetorit dhe në 7.1 përqind në fund të janarit 2023. Aktiviteti ekonomik në vend vijoi të rritet edhe gjatë gjysmës së dytë të vitit 2022, si dhe gjatë janarit dhe tre javëve të para të shkurtit 2023. Rritja ekonomike u përshpejtua në 4 përqind në tremujorin e tretë 2022. Në këndvështrim sektorial, rritja ekonomike u mbështet nga zgjerimi i aktivitetit në sektorët e ndërtimeve dhe të shërbimeve. Rritja ekonomike u ushqye nga rritja e konsumit familjar dhe e investimeve private. Në gjykimin e Bankës së Shqipërisë, inflacioni do të bjerë gradualisht gjatë gjithë këtij viti dhe do të kthehet në objektivin e BSH (2-4 përqind) në gjysmën e parë të vitit 2024. Paralelisht me uljen e inflacionit, ekonomia shqiptare pritet të vijojë të rritet, ndërsa treguesit kryesorë të qëndrueshmërisë financiar do të jenë në kontroll. Përmirësimi i infrastrukturës së pagesave dhe rritja e edukimit financiar kanë zgjeruar vëmendjen dhe pjesëmarrjen e publikut në sektorin financiar dhe atë bankar. Kemi gjithnjë e më shumë qytetarë që kanë llogari bankare dhe që kërkojnë kredi nga sistemi ynë bankar, i cili paraqitet i shëndetshëm dhe me oferta tërheqëse për të dhënë hua.