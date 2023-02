Përplasja e autobusit të Unazës me disa automjete, policia: Shoferët do testohen për nivelin e alkoolit, dyshimet janë për…

Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në kryeqytet, ku autobusi i linjës Unaza është përplasur me 9-të automjete ku për pasojë kanë mbetur të lënduar disa qytetarë.









Në një deklaratë për mediat, punonjësi i policisë rrugore tha se pritet të përfundojnë hetimet për të dhënë në verdiktin final dhe se drejtuesit do të testohen për alkool.

“Në lidhje me shkaqet është shpejt për të dalë në përfundim por në vijim sa më parë që të kemi një verdikt në lidhje me shkaqet e aksidentit do t’ju bëjmë me dije. Siç e shihni jemi në proces disa drejtues mjeti po kontrollohen dhe po testohen për nivelin e alkoolit ndërsa drejtuesit që janë ambientet e spitalit sapo të mbarojmë me ndihmën e parë do të testohen për alkool. Dëmet janë të konsiderueshme dhe ka vend për të dyshuar për shpejtësi, por jemi akoma në hapat e parë të hetimit të ngjarjes dhe nuk mund të japim një verdikt final”, tha ai.