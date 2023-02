Plani franko-gjerman/ Analisti Enver Bytyçi për Panorama TV: Nuk e zgjidh konfliktin mes Prishtinës dhe Beogradit, rrit prezencën e Serbisë në Kosovë dhe lë hapsirë që…

Analisti Enver Bytyçi është shprehur se plani franko-gjerman për Kosovën nuk e zgjidh konfliktin mes Prishtinës dhe Beogradit.









Komentet Bytyçi i bëri gjatë një interviste për Panorama TV, ku tha se ky plan rrit prezencën e Serbisë në Kosovë dhe lë hapsirë që Beogradi të krijojë sërish alibi për të destabilizuar Kosovën, madje edhe për të përdorur presione ushtarake.

Ai shtoi se kërkesa për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë e përkeqëson edhe më shumë situatën dhe është në vazhdën e një plani të Serbisë për të bindur ndërkombëtarët se paqja mes dy vendeve mund të vendoset vetëm me shkëmbim territoresh.

“Me siguri ato që ndodhën para pak kohësh në Veri ishin provokime të Beogradit, i cili kërkonte të rriste kapitalin e tij në dialogun me Kosovën, por këtë tension po e shfrytëzonte edhe Rusia për të hapur një front të ri lufte.

Perëndimi u shqetësua dhe erdhi plani Franko-Gjerman. Ky plan nuk e përmbyll konfliktin, pasi nuk ka një njohje të Kosovës. Fatkeqësisht unë jam skeptik ndaj këtij plani, pasi një plan i ngjashëm është hartuar dhe firmosur më 19 prill të vitit 2013, në kohën që Thaçi ishte kryeministër.

Marrëveshja nuk u zbatua nga Serbia dhe asociacioni u rrëzua nga GJK e Kosovës. Për pasojë kemi patur pas asaj kohe ngjarje të tilla, drama të tilla si vrasje, plagosje dhe përdorim armësh e ngritje barrikadash. Beogradi kërkon të krijojë bindjen në perëndim se vetëm shkëmbimi i territoreve mund të çojë në një zgjidhje mes dy vendeve.

Kjo projektmarrëveshje rrit më tepër prezencën e Serbisë dhe të Beogradit në Kosovë. Sa kohë që Beogradi do të ndërhyjë në punët e bredshme të Kosovës, konflikti nuk do të zgjidhet. Çdo traktat paqeje duhet të garantojë paqen mes vendeve të rajonit. Kjo marrëveshje lë hapsirë që Serbia të përdorë presionet e saj, madje edhe ushtarake për të destabilizuar Kosovën. Nuk ka asnjë mekanizëm që ndalon ndërhyrjen e Serbisë në çështjet e brendshme të Kosovës. Kërkesa për ngritjen e asociacionit për Komunat me shumicë serbe në Kosovë, më shumë i hedh benzinë konfliktit.

Ne e dimë që në vitin 2013 kur është nënshkruar marrëveshja afërsisht e ngjashme me atë të sotmen, Thaçi deklaronte se me këtë marrëveshje Serbia de facto e njihte Kosovën. Por jo vetëm që nuk ndodhi, por Serbia i ka rritur tentativat për ta zhbërë Kosovën. Unë nuk i besoj deklaratave. Në MN kanë rëndësi ato marrëveshje që firmosen mes palëve dhe ndërkombëtarët duhet të jenë të prerë. Kjo pasi Kosova nuk është ende një subjekt ndërkombëtar. Një marrëveshje e tillë duhet të depozitohet në OKB, ku Kosova nuk është pjesë. Askush nuk merr përsipër rolin e diktuesit për të zbatuar këtë marrëveshje”, u shpreh Bytyçi.