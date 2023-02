Roli i patronazhistëve në PS/ Çlirim Gjata “zbulon” për Panorama TV skemën sesi i grumbullojnë votat: Raportojnë te Rama që filani është ndarë nga gruaja dhe…

Ish-sekretari për Çështjet Ligjore në Partinë Demokratike, Çlirim Gjata, është shprehur se patronazhistët kanë një rol aktiv në PS për grumbullimin e votave, në shkelje të plotë të privatësisë së qytetarëve.









Gjatë një interviste për Panorama TV, Gjata tha se patronazhistët përdorin të dhënat e qytetarëve dhe pikat e tyre të dobëta, për të mbledhur vota në favor të Partisë Socialiste.

“Unë ju dëgjova me shumë vëmendje të dyve. Kërkoj të njëjtën etikë. Nëse patronazhisti raporton te Rama që filani është ndarë nga gruaja dhe jeton te prindërit, nëse ne do të ndërhyjmë te gjykata që ai të marrë fëmijët, do të votojë për ne. Ky është patronazhisti në Shqipëri”, është shprehur Gjata.

Ndërkohë nga ana tjetër analisti Agim Baçi është shprehur se për të fituar zgjedhjet e 14 majit opozita duhet të kishte dalë e bashkuar në zgjedhje.

Pjesë nga biseda në studio:

Gjata: Rama është i famshëm që personalitetet socialiste t’i lërë jashtë dhe të fusë lloj lloj personalitetesh negative në lista.

Më bëri përshtypje nje deklaratë e një partie tjetër që ne i kemi pasur koalicion, ku kanë hyrë në lista më parë me zotin Dule në Koalicion, kur kishte për të marrë mandatin e deputetit, tani thotë jo.

Atëherë nuk e përmendi termin nacionalisht. Pasi mori mandatin e deputetit në një listë me zotin Dule u kujtua tani.

Koja: Ne jemi shumë larg amerikës se Amerika lobimin e ka institucion, ndërsa ne nuk i kemi, edhe oligarkët i quajmë kulak. Ajo që do të thoja lidhue me pyetjet që më bëtë, më vjen shumë mirë që opozita doli nga ajo situatë e djegies së mandateve, pasi dëmtoi gjithë Shqipërinë. Ky është një vendim pozitiv. Unë mendoj që opozita është shumë mbrapa në zgjedhjet lokale. Tentativat ëpr të shndërruar në kauza ato që nuk bëhen dot kauza në këtë vend. Ajo çfarë kam unë si qasje brenda të majtës, nuk diskutohet që këto zgjedhje janë të fituara nga PS.

Por janë disa zgjedhje që duhet të zhvillojnë disa problematika për zgjedhjet parlametare. Opozita është shumë mbrapa në raport me PS-në. Zgjedhjet nuk fitohen me protesta. Protestat varen për çfarë bëhen, ku bëhen, sa njerëz mblidhen, etj. Në raport me këto zgjedhje opozita është shumë mbrapa. Ai elektorat e djathtë apo i qendrës ka një problem të madh me lidershipin e opozitës. Në 6 mars ti kishe zgjedhje të parakohshme në 6 bashki, ku ishin diku 600 mijë zgjedhës. Aty PD mori vetëm bashkonë e Shkodrës dhe i humbi gjithë të tjerat. Berisha i konsideroi si fitore, por është humbje e madhe.

Baci: Opozita është mbrapa sepse nuk ka as patronazhistë, as aktivistë, as pushtet lokal. Patronazhisti është shkelje.

Koja: Patronazhist ka çdo parti politike, në çdo vend të botës. Nuk ka parti pa patronazhistë.

Baçi: Ajo që është shqetësuese për mua është gjuha shumë përçarëse që përdori Berisha kur bëri foltoren. Përballë Ramës Berisha duhet të kishte lëshuar pushtet për të bërë bashkë të gjitha palët përballë Ramës. Sa herë e kemi ngritur ne çështjen që gjyqësori po bën një gabim të madh që po shtyn çështjen e “Vulës”.

Duka: Ky i Nismës Thurje nuk prish punë dhe nuk i prish punë opozitës në Tiranë. Ndërsa këta të tjerët të prishin punë që të gjithë. Ne do të mbështesnim Këlliçin sepse mund të fitojë. Në Durrës kemi një veçori, janë bashkuar të gjithë rreth figurës së Igli Carës. Shumë njerëz që janë shoqëri civile gjithashtu nuk besoj që do të ketë kandidaturë tjetër. Unë mendoj dhe sugjeroj që duke qenë që opozita është e çorientuar politikisht, për arsye të PD-së, sepse nëse PD do të ishte unike, edhe në do të punonim për ta. Është dominant problemi që kanë mes vetes. Ti shohim zgjedhjet si zgjedhje administrative. Individualisht unë e shoh Iglin kandidaturë shumë të fortë. Nëse ne krijojmë një shtab të mirë ku bashkojmë gjithë forcat, mund të kompensojmë avantazhin e kundërshtarit politik.

Gjata: Unë ju dëgjova me shumë vëmendje të dyve. Kërkoj të njëjtën etikë. Nëse patronazhisti raporton te Rama që filani është ndarë nga gruaja dhe jeton te prindërit, nëse ne do të ndërhyjmë te gjykata që ai të marrë fëmijët, do të votojë për ne. Ky është patronazhisti në Shqipëri.