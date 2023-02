Si mund ta kthejë luftën pozicioni i Perëndimit për rikthimin e Krimesë te Ukraina

Rimarrja e kontrollit të territorit ukrainas të Krimesë të pushtuar nga Rusia, të cilin Kievi thotë se duhet ta rimarrë për t’i dhënë fund luftës, së shpejti mund të bëhet një pikë divergjence midis Kievit dhe aleatëve të tij perëndimorë.









“Filloi me Krimenë, do të përfundojë me Krimenë”, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy gushtin e kaluar, duke cituar aktivistin e burgosur të Krimesë, Nariman Dzhelyal.

Gadishulli i Detit të Zi, i pushtuar nga Rusia në vitin 2014, strehon disa baza të rëndësishme ushtarake ruse dhe ishte një nga pikat e nisjes për atë që Moska e quajti “operacionin e saj special ushtarak”.

Mbajtja e Krimesë si dhe urës tokësore të sekuestruar nga Zaporizhzhia i mundëson ushtrisë ruse të kërcënojë pozicionet ukrainase nga jugu dhe i jep flotës ruse të Detit të Zi një bazë përpara në Sevastopol për kryerjen e sulmeve me rreze të gjatë.

Kievi ka theksuar në mënyrë të përsëritur nevojën për të rimarrë gadishullin, duke pohuar se nuk do të braktisë përpjekjet për të rimarrë kontrollin e rajonit së bashku me zonën e Ukrainës lindore dhe territore të tjera që forcat e Moskës kanë kapur që nga 24 shkurti.

Që nga fillimi i pushtimit, rajoni është sulmuar disa herë – më spektakolare verën e kaluar kur një seri shpërthimesh shkatërruan një grup avionësh luftarakë në një bazë detare ruse.

Në muajt e fundit, forcat ukrainase kanë shtyrë një kundërofensivë në jug drejt Krimesë dhe kanë rimarrë Kherson, kryeqytetin e territorit jugor në kufi me gadishullin e aneksuar.

Me ndihmën e tankeve perëndimore të premtuara rishtazi dhe armëve të tjera të prodhimit perëndimor, forcat e armatosura të Ukrainës ka të ngjarë të çlirojnë më shumë territor në lindje dhe jug të vendit – duke rritur mundësinë e një fushate eventuale ukrainase për të rimarrë Krimenë.

Megjithatë, Kievit i mungon një gjë për të arritur qëllimin strategjik: raketat me rreze të gjatë veprimi të prodhimit perëndimor që janë në gjendje të gjuajnë 150-300 kilometra direkt në objektiv.

“Krimea është toka jonë, territori ynë”, tha Zelenskyy në Forumin Ekonomik Botëror në Davos muajin e kaluar. “Na jepni armët tuaja”, kërkoi ai dhe Ukraina do të rimarrë “atë që është e jona”.

Zyrtarët ushtarakë ukrainas paralajmëruan këtë javë në përvjetorin e një viti të luftës se Rusia po punon me shpejtësi për të forcuar mbrojtjen e saj ndaj Gadishullit të Krimesë.

“Krimeja në radhë të parë”

Por a është e mundur që Ukraina të rimarrë Krimenë?

“Ukraina duhet të marrë Krimenë fillimisht, këtë vit, përpara Donbasit”, tha për EURACTIV ish-komandanti i trupave amerikane në Evropë, gjenerali Ben Hodges, i ulur në një kafene të Mynihut duke mbajtur një hartë strategjike të vendit.

“Për sa kohë që Rusia është në gjendje të lëshojë aeroplanë me raketa, dronë atje, ose Flota e Detit të Zi është në gjendje të operojë nga këtu, vendi nuk do të jetë kurrë i sigurt, apo të jetë në gjendje të rindërtojë ekonominë e tyre”, tha Hodges.

Me kërcënimin e rrezikshëm nga flota ruse e Detit të Zi në Krime, Ukraina nuk do të jetë në gjendje të përdorë portet në Mariupol dhe Odesa.

Ndryshe nga çfarë thonë disa politikëbërës dhe analistë skeptikë, Hodges beson se një fushatë ushtarake ukrainase për çlirimin e Krimesë nuk përjashtohet.

Me kusht që aleatët perëndimorë të ofrojnë të gjitha armët e nevojshme, kryesisht raketa me rreze të gjatë veprimi, Kievi mund të çlirojë gadishullin e Detit të Zi deri në fund të verës, tha ai.

“Nëse doni të arrini izolimin dhe më pas çlirimin e Krimesë, ju duhet aftësia për ta izoluar atë – të prishni komunikimet kryesore midis Rusisë dhe Krimesë, urës së Kerçit dhe urës tokësore – me sulme ajrore me raketa me rreze të gjatë veprimi mbi ura dhe sulme tokësore nga një forcë e madhe e blinduar”, tha Hodges.

Sipas gjeneralit, Ukraina e ka mbrojtur mirë informacionin për aftësitë e veta dhe e përzier me pajisjet e premtuara nga aleatët perëndimorë, do të mjaftonte për një përpjekje të tillë.

“Nëse supozojmë se janë të paktën tre muaj para se të jenë kushtet e duhura – moti, toka dhe rusët e rraskapitur – ka edhe tre muaj të tjerë për t’u trajnuar dhe praktikuar”, tha Hodges.

Hezitim perëndimor

Megjithatë, çështja po shtron gjithnjë e më shumë një dilemë për politikëbërësit perëndimorë, pavarësisht nga garancitë publike për integritetin territorial të Krimesë.

Shumë kanë frikë se në një skenar të ruletës ruse, humbja e Putinit, dhe veçanërisht çlirimi i Krimesë, mund të përbëjë një “vijë të kuqe” dhe shumë mirë ta shtyjë atë të përdorë armë bërthamore.

Disa anëtarë evropianë të NATO-s kanë qenë të kujdesshëm për këtë çështje, me evropianët perëndimorë, veçanërisht, skeptikë për atë që mund të arrihet realisht në fushën e betejës.

Ata kanë qenë të kujdesshëm për të hyrë në detaje në lidhje me atë që fitorja e Ukrainës do të sillte në praktikë, me shumë diplomatë të NATO-s që nuk dëshirojnë të tregojnë nëse Krimea do të përfshihej në plane të tilla.

Së fundmi, anëtarët më të mëdhenj evropianë të NATO-s – Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe – kanë parë lidhje më të forta midis NATO-s dhe Ukrainës si një mënyrë për të inkurajuar Kievin që të fillojë bisedimet e paqes me Rusinë më vonë këtë vit, pasi disa nga partnerët perëndimorë të Kievit kanë dyshime në rritje për aftësia për të ripushtuar të gjithë territorin e saj, sipas Wall Street Journal.

Në fillim të këtij viti, Zelenskyy tha se Ukraina kishte nevojë për raketa ATACMS të prodhuara nga SHBA, të cilat kanë një rreze prej rreth 297 kilometra. Uashingtoni deri më tani ka refuzuar të sigurojë armën.

Lista e përdoruesve të ATACMS përfshin Korenë e Jugut, Poloninë, Rumaninë, Greqinë, Turqinë, Katarin dhe Bahreinin.

I pyetur nga EURACTIV në lidhje me Krimenë dhe mundësinë e furnizimit me raketa me rreze më të gjatë në Kiev, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg nuk pranoi të hyjë në çështjet ushtarako-operative.

Ndërsa ai vuri në dukje me kujdes faktin se “mbështetja ka evoluar ashtu siç ka evoluar lufta”, ai theksoi se “përgjegjësia e Perëndimit është të sigurojë që Ukraina e majtë të jetë në gjendje të mbrojë territorin e vet – dhe kjo është ajo që ne po bëjmë”.

“Luftërat janë nga natyra të paparashikueshme, por sigurisht, kjo luftë mund të përfundojë në tryezën e bisedimeve. Ajo që ne dimë është se ajo që ndodh rreth asaj tryeze të bisedimeve varet tërësisht nga forca e fushëbetejës,” shtoi ai.

Kthimi i baticave

Uashingtoni deri kohët e fundit ka mbajtur paqartësi strategjike për këtë çështje, me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Anthony Blinken, duke deklaruar se qëllimi ishte thjesht t’i jepte Kievit mjetet për të “marrë përsëri territorin që i është marrë që nga 24 shkurti”, jo atë që Rusia ka kapur tashmë. në vitin 2014.

Por batica duket se po kthehet përtej Atlantikut.

Administrata e Biden-it ka filluar të mësohet me idenë se Ukraina mund të ketë nevojë të kërcënojë pozicionin e Rusisë në gadishull për të forcuar pozicionin e saj negociues, madje edhe në rrezik të përshkallëzimit, sipas New York Times.

“Shtetet e Bashkuara nuk e njohin dhe kurrë nuk do ta njohin aneksimin e supozuar të gadishullit nga Rusia – Krimea është Ukrainë”, tha Departamenti i Shtetit i SHBA-së në një deklaratë të dielën (26 shkurt).

“Ukraina nuk do të jetë e sigurt nëse Krimea nuk është minimalisht e çmilitarizuar”, i tha nënsekretarja e Departamentit të Shtetit të SHBA, Victoria Nuland, para Carnegie Endowment for International Peace javën e kaluar.

“Ka vende komandimi dhe kontrolli në Krime që janë thelbësore për kontrollin e Rusisë në të gjithë territorin [të pushtuar ukrainas], duke përfshirë urën tokësore,” tha ajo.

“Ka instalime masive ushtarake në Krime, të cilat Rusia i ka kthyer në depo thelbësore logjistike dhe në depo për këtë luftë – këto janë objektiva legjitime”, shtoi ajo.

Jake Sullivan, këshilltari i sigurisë kombëtare i Presidentit Joe Biden, tha për Meet the Press të NBC-së se i takon Ukrainës të vendosë se çfarë përbën fitoren apo një rezultat të pranueshëm diplomatik, edhe pse nuk po zhvillohen negociata për paqen.

Gazeta Shqiptare