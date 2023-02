Studentët kanë më shumë gjasa të shtojnë peshë, se sa moshatarët e tyre që nuk janë në universitet, ja arsyeja

Studentët kanë një prirje për të ngrënë asgjë tjetër përveç makaronave, dhe ushqimit të shpejtë.









Një sondazh zbuloi se një në 10 studentë në Mbretërine e Bashkuar janë vegjetarianë , që është dy herë më shumë se popullsia e përgjithshme. Në një tjetër studim u vu re se një në pesë studentë kanë shprehur se kanë mundësinë të ushqehen shëndetshëm,duke sjellë kështu konsumimin e më pak ushqimeve të shpejta. Studentët kanë më shumë gjasa të shtojnë peshë, se sa moshatarët e tyre që nuk janë në universitet.

Pavarësisht një devijimi të shkurtër nga norma gjatë Covid kur studentët nuk u larguan nga shtëpitë e tyre familjare, “hulumtimi tregon se në përgjithësi studentët nuk hanë shumë shëndetshëm”, thotë Martin Caraher, profesor i politikave ushqimore dhe shëndetësore në City. Universiteti i Londrës.

Studentët po pinë më pak alkool sesa 10 vjet më parë , thotë John Holmes, profesor i politikës së alkoolit në Universitetin e Sheffield në Mbretërinë e Bashkuar.

Zakonet e alkoolit të nxënësve mund të ndikojnë gjithashtu në dietën e tyre; ata kanë më shumë gjasa të hanë pas pirjes së alkoolit dhemw shumw gjasa tw hanw ushqime me kalori tw pasura me kripë dhe sheqer, sipas hulumtimit. Kjo sjellje përjetësohet nga besimi i rremë se duhet të hani diçka së bashku me pirjen e alkoolit për të ndihmuar në “thithjen e alkoolit”, thotë Jessica Kruger, asistent profesor klinik i shëndetit në komunitet dhe sjelljes shëndetësore në Universitetin në Buffalo në Nju Jork.

“Nëse dikush është jashtë për të pirë, ata nuk do të kërkojnë opsione të shëndetshme,” thotë ajo. “As shumë bare apo restorante që janë të hapura vonë nuk kanë shumë mundësi të shëndetshme, veçanërisht në zonat studentore”.

Kruger anketoi më shumë se 250 studentë dhe zbuloi se ata nuk priren të bëjnë zgjedhje të shëndetshme në lidhje me ushqimin një ditë pas pirjes.