TABELA/ Breshër e shkarkesa elektrike, ja si pritet të jetë moti për javën

Për javën që presim përpara vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të paqëndrueshme dhe mot që mund ti përshtatet fare mirë shprehja “as mish as peshk”, sipas parashikimit nga sinoptikanët e Shërbimit Metëorologjik Ushtarak

Në këtë mënyrë duke filluar që nga dita e nesërme (e Hënë) moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura por edhe alternime të herëpashershme me diell (kthjellime). Në momentin e vranësirave të dendura; reshje shiu me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave por hera-herës, lokalisht dhe në periudha afatshkurtra rrebeshe shoqeruar me shkarkesa elektrike dhe breshër.