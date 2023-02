‘Të rinjtë duhet të dinë të vërtetën mbi diktaturën’/ Açka: Nuk është hakmarrje, autorët shkruanin në kushte dhune për Enverin

Kryetarja e Komisionit të Mediave, Flutura Açka deklaroi sot se brezi që ka qenë dëshmitar i diktaturës ka detyrimin t’i tregojë të rinjve si ka qenë ajo kohë, duke e konsideruar këtë, jo si një hakmarrje, por si rrëfim i të vërtetës siç ka qenë.









Açka theksoi se nuk duhen gjykuar autorët të cilët i kanë kushtuar poezi periudhës së diktaturës, pasi nuk kanë qenë në periudhë lirie.

“Unë vetë kam shkruar fëmijë dhe për fat të mirë i kam shpëtuar faktit që s’kam botuar asnjë poezi për diktaturën. Por nuk i gjykoj kurrë kolegët e mi që në kushte të caktuara, kanë shkruar poezi dhe romane të caktuara. Ne nuk ia kemi shpjeguar shqiptarëve që ata që kanë shkruar poezi për Enverin, janë viktima jo fajtorë. Ne i kemi futur në një kallup të gjithë dhe i kemi dënuar edhe publikisht pse ata kanë shkruar një poezi për Enverin. Po ta kishim bërë këtë debat publik me kohë, këta njerëz nuk do të ndiheshin sot viktima dhe të intimiduar. Ne duhet ti mbrojmë ata duke u shpjeguar qasjen ashtu siç është e vërteta. Nëse nuk e bëjmë këtë gjë, do ti lëmë viktima të kohës së tyre. Është më e ndershme ajo që kanë bërë ata që kanë shkruar një poezi për Enverin në atë kohë, sesa ata që shkruajnë romane sot për Sali Berishën dhe libra e poezi për Edi Ramën në kohë lirie. Midis të dyve, zgjedh të parët që e kanë bërë në kushte dhune sesa këta që e kanë bërë në kushte lirie. E vërteta u duhet thënë siç ka qenë. Duke qenë dëshmitarë e kemi për detyrim që duhet ta themi të vërtetën siç ka qenë, jo për të dënuar, jo për të marrë hak por për të shpjeguar brezave që vijnë siç ka qenë e vërteta”, tha ajo.