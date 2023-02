Beteja energjetike e fituam, por lufta nuk ka mbaruar, thotë shefi i energjisë i BE-së

BE-ja e ka kaluar me sukses dimrin, pavarësisht përpjekjeve të Rusisë për të ndërprerë furnizimet e saj me gaz, por ka ende shumë punë të nevojshme për të mbrojtur sigurinë e ardhshme të energjisë, tha komisioneri i BE-së për energjinë Kadri Simson të hënën (27 shkurt).









“Sipas shumë standardeve, Evropa tani është më e sigurt për energjinë, më pak e varur [nga] Rusia dhe më e fortë se sa ishte një vit më parë”, tha Simson në një konferencë shtypi pas një takimi të ministrave të energjisë dhe transportit të BE-së.

“Testi nuk ka mbaruar. Ne sapo kemi fituar betejën e parë dhe kemi ende një luftë të gjatë përpara nesh”, shtoi ajo.

Për të forcuar më tej dorën e saj, BE-ja duhet të punojë në diversifikimin e furnizimit me energji, vendosjen e më shumë burimeve të rinovueshme, reduktimin e kërkesës për energji dhe sigurimin e gazit të mjaftueshëm në ruajtje për të kaluar dimrin e ardhshëm, sipas Simson.

Takimi i ministrave të energjisë dhe transportit të hënën përfshiu diskutime se si të mbrohet tregu energjetik i BE-së dhe të sigurohet furnizimi i Evropës për dimrin e ardhshëm dhe më tej, si dhe duke parë rritjen e një sistemi transporti konkurrues dhe miqësor ndaj klimës.

BE u mbijetoi problemeve të energjisë në 2022

Përpara pushtimit të Ukrainës, Rusia ishte furnizuesi më i madh i gazit në BE. Në vitin 2021, ajo siguroi 45% të importeve të bllokut dhe pothuajse 40% të konsumit të tij total.

Megjithatë, problemet lindën kur depot e Gazprom nuk u mbushën siç pritej në 2021 dhe, gjatë gjithë vitit 2022, Rusia mbylli gradualisht rubinetat e gazit, që do të thotë se furnizimet e saj tani përbëjnë nën 10% të importeve të BE-së.

Së bashku, këto prishën tregun e energjisë të BE-së, duke rritur çmimet dhe duke shkaktuar shqetësime nëse Evropa do të kishte mjaft gaz për të kaluar dimrin. Megjithatë, blloku i kaloi të sigurt muajt më të ftohtë, pa ndërprerje të mëdha dhe me shumë gaz ende në ruajtje.

“Sot mund të themi se shantazhi energjetik i Rusisë ka dështuar”, njoftoi Simson, duke shtuar se Evropa ka të ngjarë të përfundojë sezonin e ngrohjes – një periudhë që zgjat nga 1 tetori deri më 31 mars – me magazinimin e saj mbi 50% të plotë, rreth dyfishi i asaj që ishte vitin e kaluar.

Por “nuk ka vend për vetëkënaqësi”, vazhdoi ajo, duke treguar nevojën për të rritur burimet e rinovueshme dhe për të punuar më tej me partnerët ndërkombëtarë për të siguruar gazin për këtë vit.

Ebba Busch, ministrja e Energjisë e Suedisë, e cila aktualisht mban presidencën e radhës të BE-së, ra dakord se Evropa ka ende punë të prerë për të.

“Është e qartë se Evropa ka bërë përparim të madh në menaxhimin e furnizimeve me gaz që nga fillimi i luftës. Por një përfundim është i qartë. Nuk ka përfunduar ende dhe dimri i ardhshëm do të sjellë sfida të reja”, tha Busch.

“Furnizimi duhet të sigurohet sa më shpejt që të jetë e mundur për të shmangur çmimet ekstreme të gazit dhe energjisë elektrike dhe, më keq, një mungesë gazi”, shtoi ajo.

Gjetja e furnizuesve alternativë ishte një nga mënyrat se si Evropa arriti të përballonte mungesat vitin e kaluar, me dërgesat e gazit natyror të lëngshëm natyror (LNG) në BE pothuajse dyfishuar.

Krahas kësaj, burimet e rinovueshme ishin kyçe për zëvendësimin e gazit rus, me pothuajse 50 gigavat kapacitet të ri, kryesisht diellor dhe erë, të instaluar vitin e kaluar.

Objektivi i ri i uljes së kërkesës

Një masë tjetër që ndihmoi në mbrojtjen e Evropës ishte ulja e kërkesës për gaz. Në vitin 2022, duke u përballur me një dimër të pasigurt dhe furnizime të pakta, vendet e BE ranë dakord për një objektiv 15% të reduktimit vullnetar të kërkesës për gaz.

BE-ja më pas e kapërceu këtë objektiv, duke arritur një reduktim prej gati 19%, tha Simson.

“Ne e konsiderojmë vazhdimin e uljes së kërkesës një opsion pa keqardhje. Është çelësi për të siguruar gatishmërinë tonë për dimrin e ardhshëm dhe për të arritur objektivin e ruajtjes prej 90% deri në 1 nëntor”, shtoi ajo.

Objektivi i reduktimit të kërkesës që ndihmoi në nxitjen e kursimeve do të përfundojë në mars, por BE po shqyrton mundësinë e zgjatjes së tij.

Sipas Simson, ka pasur një mirëkuptim të gjerë midis ministrave të BE-së se tregjet e LNG-së do të mbeten “shumë të tensionuara”, për shkak të Rusisë që vazhdon të vendosë vëllime më të ulëta të gazit në treg dhe Kina që del nga bllokimet e COVID.

Lidhur me objektivin e reduktimit të kërkesës, Komisioni Evropian do të shohë “nëse ka vullnet” për të zgjatur masën e përkohshme dhe më pas do të shohë se kur kjo mund të propozohet për miratim nga vendet e BE-së, shtoi ajo.