Ellie Sline/ Biseksuale dhe feministe, gruaja e parë në krye të Partisë Demokratike në Itali

A mund të shpresojë Partia Demokratike Italiane për ditë më të mira? Përgjigja është “po”. Dhe kjo pasi që prej mbrëmjes së së dielës në krye të Partisë Socialiste të Italisë është Ellie Schlein, e cila kërcënon primatin e kryeministres Giorgia Meloni, teksa shfaqet si “gjaku” i ri i qendrës së majtë italiane.









Eli Schlein kundërshtoi parashikimet duke mposhtur kundërshtarin e saj Stefano Bonacini, duke mbledhur 53.8% të votave në një proces që përfshin më shumë se 1 milion anëtarë dhe miq të Partisë Demokratike. Në fakt, ajo arriti diçka të paprecedentë pasi u bë liderja më e re dhe gruaja e parë që mori në dorë pasuritë e partisë.

“Populli demokrat është gjallë dhe gati të ngrihet sërish, me një vijë të qartë. Ne duam të jemi problem për qeverinë e Gjeorgjisë Melonit”, theksoi ajo në deklaratat e para pas triumfit elektoral. Për të arritur këtë triumf, ajo arriti të bëjë për vete publikun e ri në qytetet e mëdha si Milano, Torino, Napoli, por edhe në zonat tradicionale ku e majta dominon në Italinë qendrore. Por, sipas një sondazhi të YouTrend, ai humbi shumicën e rajoneve në jug.

Rivali mahnitës i Melonit

Ellie Sline ka lindur 37 vjet më parë dhe ka nënshtetësi të trefishtë. Babai i Slaine është një shkencëtar politik hebre amerikan dhe nëna e saj profesore italiane e drejtësisë. E lindur në Zvicër, ajo është me origjinë italo-amerikane, progresiste, feministe, pjesëtare e komunitetit LGBTI+, ndërsa nuk ka hezituar të deklarojë hapur se është biseksuale.

Në fakt, në vitin 2020 ajo zbuloi preferencat e saj seksuale në transmetimin e një emisioni të njohur televiziv. Madje ajo tha se në atë kohë ishte në lidhje me një femër. “Kam dashur shumë meshkuj, kam dashur shumë femra. Tani për tani jam [në një lidhje] me një grua dhe jam e lumtur”, tha ai në atë kohë.

View this post on Instagram A post shared by elly schlein (@ellyesse)

Gjatë maratonës së saj parazgjedhore ajo nuk ngurroi të fliste për të drejtat që kanë njerëzit e komunitetit LGBTQ+, ndërsa foli për barazinë gjinore, nevojën për të forcuar përfshirjen si një integrim kuptimplotë dhe i barabartë i diversitetit.

Kryetarja e re e Partisë Demokratike studioi për drejtësi në Bolonja dhe më pas u transferua në SHBA, ku punoi në dy fushatat elektorale shumë të suksesshme të Barack Obamës, në 2008 dhe 2012. Pas kthimit të saj në tokën evropiane, ajo u kthye në Evropë, iu bashkua rinia e Partisë Demokratike nën flamurin e aktivizmit dhe u zgjodh eurodeputete në vitin 2014.

Megjithatë, ajo nuk u pajtua me rregullat e punës të promovuara nga qeveria e Matteo Renzi dhe u largua nga partia. Më pas ajo iu bashkua një formacioni të quajtur Possible.

Në vitin 2020 ajo u zgjodh në një votim të qendrës së majtë në Emilia-Romagna – një rajon historikisht komunist që humbi ngushtë gjatë zgjedhjeve rajonale dhe rrezikoi të bjerë në Lidhjen anti-emigrante, populiste të Veriut të Matteo Salvinit në zgjedhjet rajonale të vitit 2020.

Vihet re se në vitin 2020 u bë virale një video ku Slaine pyet Salvinin, i cili sapo po dilte nga një restorant, për aktivitetet e tij parlamentare në Bruksel. Ishte periudha kur ai bëri fushatë në Emilia-Romagna. “Pse nuk keni ardhur kurrë në Bruksel për asnjë nga 22 takimet e negociatave për reformën më të rëndësishme për Italinë? e pyeti Salvinin në video. Reforma kishte të bënte me emigracionin.

Në fakt, gjatë asaj gare, ajo arriti të dilte si kandidatja më e suksesshme në historinë e rajonit, u bë nënkryetare e qarkut – me kryetar Bonacinin, kundërshtarin e saj në zgjedhjet e brendshme partiake për kryesinë e Partisë Demokratike. , dhe ndaloi në mënyrë efektive një valë të supozuar të “pamposhtur” të së djathtës ekstreme. “Populli demokrat është gjallë”

Ndërkohë që nga deklaratat e para si kryetare e Partisë Demokratike, ajo e bëri të qartë që në momentet e para se nuk do të jetë një kundërshtare e lehtë për kryeministren italiane Giorgia Meloni. “Populli demokrat është gjallë dhe gati të ngrihet sërish, me një vijë të qartë. Ne duam të jemi problem për qeverinë e Gjeorgjisë Meloni”, tha Ellie Schlein, për të vijuar me reagimin e parë të kryeministrit italian. “Shpresoj që zgjedhja e një gruaje të re si drejtuese në via del Nazareno, mund të ndihmojë të majtën të shikojë përpara dhe jo prapa,” vuri në dukje Meloni.

Ndërkohë, siç shkruan Euronews, identiteti politik i Ellie Schlein pasqyrohet në mënyrë perfekte në mënyrën se si ajo njoftoi pak kohë më parë se do të jetë kandidate për kryesinë e Partisë Socialiste. Dhe kjo sepse ai zgjodhi një klub në periferi të Romës nga ku shpalli një fushatë “progresive, mjedisore dhe feministe” që do t’i ofrojë një “zgjidhje alternative” qeverisë së re të Italisë të udhëhequr nga Meloni. Në shpalljen e kandidaturës së saj, mbështetësit e saj kënduan ‘Bella Ciao’ – himnin antifashist të Rezistencës Italiane.

Sipas Euronews, i riu Schlein, i cili i përket krahut më socialist të Partisë Demokratike, synon të paraqesë një vizion të freskët dhe unifikues për të majtën dhe Italinë. Si një parti, rrënjët e së cilës qëndrojnë në një shkrirje midis fraksioneve komuniste dhe kristiandemokrate të së kaluarës së Italisë, Partia Demokratike Italiane shpesh shihet se vuan nga një krizë identiteti, e lëkundur midis një krahu më centrist, ekonomikisht liberal dhe një krahu më të majtë. .

Udhëheqësit e kaluar të partisë, veçanërisht Matteo Renzi, janë akuzuar shpesh se u janë shmangur rrënjëve të majta të Partisë Demokratike. Në fakt, rivali i saj, veterani Stefano Bonacini, konsiderohet centrist.

View this post on Instagram A post shared by elly schlein (@ellyesse)

Ndër qëndrimet që ai shpreh është vendosja e pagës minimale – propozim të cilin Partia Demokratike e ka mbështetur, por që nuk e ka avancuar gjatë kohës që është në qeveri. Ai flet edhe për një New Deal të gjelbër dhe rikthimin e partisë në sindikatat dhe periferitë e qyteteve, pozicione që kanë shkaktuar edhe krahasimin me Alexandra Ocasio Cortez.

Me sa duket, reputacioni i saj si një politikane e guximshme me bindje që thyejnë radhët e establishmentit të mbytur politik të Italisë ka bërë që komentuesit ta shohin atë si përgjigjen e së Majtës ndaj Giorgia Melonit, ngritja e së cilës nga skajet e politikës italiane i atribuohet personalitetit të saj karizmatik dhe apeli që ajo kishte për publikun masiv.