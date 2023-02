Kina shpenzon miliarda për dezinformimin pro-rus, thotë i dërguari special i SHBA-së

Perëndimi ka qenë i ngadalshëm për t’iu përgjigjur Kinës që ka shpenzuar miliarda në nivel global për të përhapur dezinformata helmuese, duke përfshirë mesazhe që janë plotësisht në linjë me Rusinë për Ukrainën, ka pohuar një i dërguar special i SHBA-së.









James Rubin, koordinator për Qendrën Globale të Angazhimit, një organ i Departamentit të Shtetit të SHBA i krijuar për të “ekspozuar dhe kundërshtuar” propagandën dhe dezinformimin e huaj, i bëri komentet gjatë një turneu evropian këtë javë.

“Pusi është helmuar nga dezinformatat kineze dhe ruse – është e dëmshme”, tha Rubin, një transmetues dhe ish-zyrtar në administratën dhe transmetuesin e Clinton.

Gjashtë javë pas punës, ai tha se qëllimi i tij nuk ishte vetëm një përgënjeshtrim pasiv i dezinformatave ruso-kineze mbi Ukrainën, por të shkonte në ofensivë aktive duke u kërkuar vendeve që të mos strehojnë ata që janë ekspozuar për përhapjen e dezinformatave.

Ai pretendoi se Rusia dhe Kina po shpenzonin miliarda dollarë në një përpjekje për të manipuluar informacionin, por tha se Pekini po vepron globalisht dhe po shpenzon më shumë se Moska.

“Ne si komb dhe perëndimi kemi qenë të ngadaltë për t’u përgjigjur dhe është një gjykim i drejtë që po përballemi me një sfidë shumë, shumë të madhe”, u tha ai gazetarëve. “Në hapësirën e komunikimit, rreshtimi midis Kinës dhe Rusisë është pothuajse i plotë”.

Kina, pohoi ai, po “përsëritet dhe shpallte argumentet e Rusisë për luftën që ajo filloi nga NATO”.

Rubin sugjeroi se shkurtimet në Shërbimin Botëror të BBC-së nuk po ndihmonin luftën kundër dezinformimit. I pyetur për shkurtimet, ai tha: “Drejtësia e BBC-së është një nga asetet më të mëdha të botës perëndimore. Nëse do të luftojmë kërcënimin e dezinformimit, i cili është real dhe më i keq nga sa kam menduar ndonjëherë, nga Kina, nga Rusia globalisht, do të kemi nevojë për unitet aleat, ndarje aleate të punës. Ne do të kemi nevojë për veprime aleate të ngjashme me ato që pamë në epokat e mëparshme, dhe BBC është një pjesë e madhe e kësaj”.

Duke përsëritur paralajmërimin e administratës amerikane se bashkëpunimi midis Kinës dhe Rusisë mund të arrijë në nivelin tjetër – furnizimi me armë vdekjeprurëse për Moskën – Rubin tha se shpresonte që njerëzit të mos bënin të njëjtin gabim për Kinën siç kishin bërë njerëzit me Rusinë në të kaluarën. Kina ka mohuar vazhdimisht sugjerimet se mund të armatosë Moskën, por SHBA mund të përpiqet të pengojë skifterët e Pekinit, ose të sfidojë pretendimin e saj se është neutrale.

Rubin pranoi zhgënjimin se “disa vende në jugun global as nuk mund të pranojnë se është një pushtim, e lëre më të vendosin se në cilën anë janë”.

Ai tha: “Për disa vende afrikane, për disa vende aziatike, Ukraina është një luftë e largët. Ata besojnë se nuk marrin vëmendje të mjaftueshme nga perëndimi, të gjithë. Kjo i bën disa prej tyre ta shohin këtë luftë me atë lente.”