Nisma ‘Thurje’ regjistrohet në zgjedhjet e 14 majit/ Endri Shabani: Do mbledhim firma kudo, ja çfarë synojmë për Tiranën

Nisma “Thurje” është regjistruar për zgjedhjet lokale të 14 majit. Kreu i saj, Endri Shabani tha se vizioni i tyre është për një Tiranë krejt ndryshe.









Në një deklaratë për mediat, Endri tha se nisma ‘Thurje’ dëshiron të ndryshojë çështjen e trafikut në kryeqytet dhe t’i japë mundësinë falas dhe pensionistëve.

Sakaq, një vizion tjetër për nismën është që të heqë taksat e panevojshme dhe të uli koston e banesave dhe problemin me ujin në kryeqytet.

“Krejt ndryshe nga ata që e kanë lënë këtë rrugës, ju e keni parë që nisma “Thurje” i ka rezistuar dimrit, ne kemi një vizion për këtë qytet por edhe për të gjithë Shqipërinë vizioni ynë është për një Tiranë krejt ndryshe. Ne duam të ndryshojnë çështjen e trafikut në qytet që sot i merr 36 orë çdo muaj ne kemi një plan për të zgjidhur problemin e transporti publik në Tiranë ju jeni të vetëdijshëm për atë që ndodhi dje. Ne kemi një plan për ta transformuar transportin publik që do na japë mundësi studentëve të udhëtojnë falas dhe pensionistëve. Oferta jonë politike synon që të ulim koston e jetesës, thelbi ynë është që të heqim disa taksa të panevojshme dhe të ulim koston e banesave të zgjidhim dhe problemi e ujit. Nuk kemi premtime fantastiko-shkencore me satelitë. Ndryshe nga të gjithë të tjerët, nisma “Thurje” ka këtë zgjedhje me dy raunde, tek i pari do të mbledhim firma kudo që të garojmë. Për hir të së vërtetës nuk ka qenë kurrë më i qartë kontrasti midis regresit dhe progresit”, tha Shabani.