“Nuk kam mashtruar askënd” – Influencuesja e Instagramit shpërtheu në lot për punën me “institutin e mashtrimit”

Dimitra Alexandraki është një nga influencueset që “instituti i mashtrimit” i besoi për të promovuar shërbimet e tij. Kjo është qendra e bukurisë që mashtroi shumë klientë, duke ndryshuar vazhdimisht markën dhe duke nxjerrë shuma astronomike, ndërsa klientët i la me lëndime fizike.









Instagrammerja ka folur në emisionin “Super Katerina” për angazhimin e saj në këtë institut, ndërsa ka treguar se në Instagram merr shumë mesazhe kërcënuese.

“E kam vizituar këtë, kam provuar shërbime që i kam shfaqur tashmë në Instagram. Nuk do t’ua rekomandoja kurrë diçka që nuk e kam provuar veçanërisht njerëzve që më besojnë. Unë me të vërtetë nuk fle për shkak të këtyre njerëzve. Kam humbur gjumin gjatë dy muajve të fundit. Unë kam filluar dhe po bëj shërbimin ndaj klientit në një dyqan që nuk është i imi. Shkova dhe provova shërbimet e tyre dhe gjithçka ishte perfekte, një klinikë e shkëlqyer, gjithçka ishte në rregull. Mjeku im më dha injeksione, nuk do të tregoja kurrë diçka që nuk e kam provuar. Kërkoj rimbursim për ato gra që janë të pakënaqura. Më kanë mashtruar, por ka gra që i kanë kthyer paratë. I kontaktova dhe më thanë të shkoja në shtëpinë e tyre verore në Araçovë”, tha fillimisht ai.

Shiko Videon:

“Nuk kam mashtruar njeri, më mirë të bjerë zjarri e të më djegë. Më ka rënë gjumi për këtë gjë. Më kanë sulmuar në instagram, se jam bashkëpunëtor, më ka dalë nami, po dëgjoj se po i rrahin, se mamaja nuk do t’i shohë më. Kam video të shumë vajzave dhe grave që qajnë dhe më thonë: duan të na zhdukin, vërtet po na shantazhojnë”, shtoi modelja dhe shpërtheu në lot.