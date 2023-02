Presionet ndaj punonjësve te Tatimet/ Deputetja e PD: Ceno Klosi të hetohet, situata është alarmante

Deputetja e Partisë Demokratike, Sorina Koti tha se për Drejtorin e Përgjithshëm të Tatimeve Ceno Klosi duhet të kishte nisur një hetim nga institucionet e drejtësisë.









Në një intervistë për “Panorama TV” deputetja demokrate tha se ajo që ka ndodhur me drejtorin e Përgjithshëm të Tatimeve, Ceno Klos, që i bën presion punonjësve për të kryer veprime të kundraligjshme është një situatë alarmante.

“Organet e drejtësisë duhet të kishin filluar hetimin. Për rastin konkret duhet të kishte një reagim të organeve të drejtësisë”, u shpreh Sorina Koti.

Ligjvënësja demokrate u shpreh gjithashtu se deputetet demokratë në Komisionin e Ligjeve po ndërmarrin hapet e duhura, që Ceno Klosi të thirret në komision për të dhënë sqarime.

Pjesë nga intervista:

Sorina Koti: Është një ngjarje e rëndë nëse do e marrim nga ana e funksionimit të shtetit. Unë disponoj letrën zyrtare drejtuar Kuvendit, për të reaguar dhe për të marrë masa sepse është një situatë alarmante sesi institucionet publike po shkatërrohen dhe drejtuesit bëjnë presion ndaj nëpunësve civilë. Kjo është një situatë alarmante. Vetë zonja e ka bërë publike rastin. Njerëzit duhen inkurajuar për të denoncuar rastet abuzivë. Ka shumë raste që njerëzit për të ruajtur të ardhura te tyre janë të detyruar të heshtin. Rastet janë të shumta

Ka edhe të tjerë në punës që janë në këto kushte, por që nuk mund të denoncojnë?

Sorina Koti: Patjetër që po, pasi ne marrim informacion përditë që punojnë në administratën publike, jo vetëm nga anëtarë të PD që janë në këto institucione, por nga anëtarë të PS që përballen me presion që ju vjen nga eproret e tyre. Rastet janë të shumta por nuk mund ti bëjmë publike për shkak të situatës. Thirrja është për drejtësinë që të marrë masa.

A duhet të kishte filluar një hetim ndaj zotit Klosi?

Sorina Koti: Absolutisht që po, organet e drejtësisë duhet të kishin filluar hetimin. Për rastin konkret duhet të kishte një reagim të organeve të drejtësisë. Mua më vjen mirë që njerëzit kanë filluar të reagojnë hapur. Duke e bërë publike, njerëzit marrin më shumë forcë.

A duhet të ishte thirrur në dëgjesë zoti Klosi?

Sorina Koti: Patjetër që po, por mos harrojmë që shumicën parlamentare e ka mazhoranca. Unë mendoj që kolegët e mi në Komisionin e Ligjeve do bëjnë këtë hap për të thirrur drejtorin e Tatimeve. Unë kam komunikuar me deputetet e PD në komisionit e ligjeve dhe ata janë duke ndërmarrë hapat se çfarë do të ndodhë më pas. Drejtoria e Tatimeve është një nga institucionet që është i lidhur me buxhetin e shtetit,

Si shpjegohet fakti që ende nuk ka një hetim apo verifikim ndaj tij?

Sorina Koti: Kjo është ajo që ne themi pastaj që institucionet e pavarura nuk janë të pavarur por të kapura. Por duket që drejtësia në Shqipëri ka mangësitë e veta.

Mund të themi që e gjithë administrata po përdoret në funksion të partisë?

Sorina Koti: Pjesa më e madhe po, kemi parë “aktivistin” ku punonjësit janë detyruar ta shkarkojnë aplikacionin. Ka pasur raste që aplikacioni të shkarkohet me dhunë për ti bërë like dhe share postumeve të kryeministrit. Kjo është denoncuar nga vetë njerëzit.

A ka profesionistë në administratën publike, apo duhet një simpatizant partie për të qenë punonjës i administratës?

Sorina Koti: Patjetër që ka, janë punonjës të nderuar, por ka edhe militantë që mjafton të kenë një diplome dhe një teser partie dhe futen në administratë. Situata në administratën publike sa vjen dhe agravohet.