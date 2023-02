Publikohet VIDEO/ Luiz Ejlli i gatshëm të lërë në mes lojën dhe të dalë nga BBV pas sherrit me Kiarën

Sherri që pati me Kiara Titon, ka bërë që Luiz Ejlli të deklarojë për të dashurën e tij se do të ishte i gatshëm që ta linte në mes lojën e ‘Big Brother Vip’.









Kjo deklaratë e tij është dëgjuar në shtëpi dhe shpërndarë në rrjetet sociale gjerësisht.

Në një moment, mbrëmjen e të hënës, Luizi i ka deklaruar Kiarës:

“Ta dish që nga ky moment do jem i varur prej teje, kaq po të them, don me e lanë, ikim”.

Debate të ashpra janë zhvilluar që pas të shtunës mes Luizit dhe Kiarës në shtëpinë e BBV, sa që për fansat është dukur sikur mes tyre po shkohet drejt një ndarje.