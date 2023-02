“Qëllimi kryesor, gara në këshillat bashkiakë”/ Kryetari i nismës “Thurje” në “Panorama TV”: Shqipërisë i duhet një ofertë e re politike! Ja dy synimet tona për qarkun e Tiranës

Nisma “Thurje” zyrtarizoi një ditë më parë pjesëmarrjen në zgjedhjet e ardhshme vendore të 14 majit. Kryetari i kësaj force politike, Endri Shabani tha në një intervistë për “Panorama TV” se synimi kryesor i tyre është gara në këshillat bashkiak.









Ai sqaroi se për të marrë pjesë në garë, fillimisht kjo forcë politike duhet të mbledhë 3000 firma në ato zona ku do të kandidojë dhe më pas të dorëzojë listën e emrave të kandidatëve respektivë.

Shabani nuk e përjashtoi edhe mundësinë e kandidimit për kryetar bashkie. I pyetur nëse do të vendoset përballë kandidatëve të PD-së, Belind Këlliçit dhe Erion Veliajt të PS-së, Shabani tha se ky vendim do të merret në ditët në vijim.

Shabani: Ne e dimë që është betejë e vështirë. Kemi përballë dy palë që janë të ngjashme, që kanë paranë, strukturat, hapësirë mediatike, ndërsa ne vijmë ndryshe. Ne kemi ide, s’kemi gangsterë dhe biznesmenë nga pas. Kemi një ndershmëri dhe integritet që e kemi treguar prej vitesh. Kemi qëndruar në anën e drejtë të historisë.

Kjo është beteja mes një grupi që do të ndryshojë Shqipërinë dhe një grupi për të shfrytëzuar politikën për t’u pasuruar. Ne duam ta ndryshojmë Shqipërinë. Jemi të rinj. Ky ndryshim nuk bëhet brenda natës. Ajo që mund të bëjmë tani është t’u heqim shumnicën brenda këshillave bashkiakë. Pa nismën “Thurje” të mos kalojë buxheti i shteit.

Të mos shkojë buxheti tek një incenerator që nuk djeg. Të mos shkojë për taksa pafund. T’i frenojmë për abuzimin që po bëjnë me pronën. Ne kemi dy objektiva, kemi një plan për të zgjidhur problemin e transportit publik në Tiranë. Për të ulur koston e jetesës. Janë kompetenca të Këshillit Bashkiak. Këto do ndryshojnë cilësinë e jetës. Objektivi ynë nuk është vetëm Tirana, por jemi përqëndruar në këtë qark pasi Tirana është qendra ekonomike. Ne duam të nisim një model këtu që më pas të përhapet edhe në qarqet e tjera.

Ne i kemi me dy raunde zgjedhjet. Duhet të mbledhim 3000 firma në qytetet ku garojmë. Ky është hapi i parë. Jo domosdoshmërisht do garojmë vetëm për këshilla. Afatin e kemi deri më 27 mars për të dorëzuar listat. Duam të japim dhe një ofertë politike për drejtimin e bashkive. Nuk mendojmë se PD, PS dhe PL janë alternative e mirë.

Pyetje: Do garoni përballë Erion Veliajt?

Shabani: Unë do garoj përballë Erion Veliajt, Belind Këlliçit duke drejtuar ofertën politike. Kjo betejë është përballë atyre. Nëse pozicioni im do të jetë si kandidat për kryetar bashkie, ju do jeni ndër të parët ku unë do vij ta publikoj si vendim.

Pyetje: A synoni elektoratin gri? Sa e vështirë do jetë të depërtoni?

Shabani: Që është e vështirë, ne këtë e kemi provuar. Nuk është dimri i parë që po kalojmë. Besoj që kjo është ajo që i duhet Shqipërisë. Vendi ka nevojë për në ofertë të re politike. A ka mjaftueshëm votues të lirë në Shqipëri? Mendoj se po. Në thelb, 800 mijë shqiptarë që kanë të drejtë vote, nga zgjedhja në zgjedhje preferojnë të mos votojnë. Këta janë partia më e madhe. PS fitoi zgjedhjet me 750 mijë vota, PD mori diku tek 650 mijë, ndërsa 800 mijë të tjerët nuk votojnë. Nëse ne bindim gjysmën e tyre, ne mund ta përmbysin realitetin politik që nesër.

Ne këtu vuajmë pasojat e mënyrës si është bërë politikë. Sali Berisha, Edi Rama, Erion Veliaj, Ilir Meta, të gjithë këta kanë pasur shanse boll për të bërë Shqipërinë. Kanë pasur nga 8 vjet në pushtet. S’ka asnjë surprizë këtu. Këtyre ju kemi dhënë kohë boll, ju kemi dhënë 32 vjet. Nëse këta do kishin fuqi rigjeneruese, atëherë do kishim kandidatë të rinj, PS-ja do kishte kryeministër tjetër. Këta s’kanë as interes dhe as plan për të ndryshuar këtë realitet.