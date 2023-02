“Rama do tentojë t’i bëjë bisht pyetjeve”- Deputetja e PD në Panorama TV për skandalin “McGonigal”: Kryeministri e ka detyrim transparencën. Në protestën e 3 marsit do…

Deputetja e Partisë Demokratike, Dhurata Çupi komentoi në Panorama TV skandalin “McGonigal” dhe mocionin me debat që pritet të mbahet në datën 2 mars për përfshirjen e kryeministri Edi Rama në këtë çështje.









Çupi u shpreh se kryeministri Rama do tentojë t’i bëjë bisht pyetjeve të opozitës për këtë aferë, por sipas saj ai e ka detyrim transparencën ndaj qytetarëve.

Pjese nga biseda:

Çupi: Situata e zotit Rama është e vështirë nga më të vështirat në bindjen time që ai ka qenë gjatë të gjithë qeverisjes është një situatë ku ai ka prerë degën ku mbahej se e dimë që në katër vite jemi sulmuar politikisht që opozita është e lidhur me financimet ruse dhe sot dalin provat që ai është i komprometuar në cështje që cënojnë parimet e një drejtimi ligjor korrekt e aq më tepër në një bisedë apo konspiracion me ish-përfaqësues të lartë të SHB është situatë e rëndë ai do të tentojnë t’i bëjë bisht pyetjeve.

Pyetje: Ai ka shërbyer kjo periudhë për tu përgatitur?

Çupi: Ndoshta mori kohë por asgjë nuk i shërben se dosja McGonigal është në SHBA dhe atje asgjë nuk devijohet nëse cënohen parimet e demokracisë. Rama duhet të jetë transparent me shqiptarët me vendin tonë aleat por partneriteti duhet të jetë i dyanshëm. Mund ta ketë të vështirë në përgjigje por e ka detyrim ndaj shqiptarëve që të jetë transparent, ai s’do ta ketë të lehtë. Un do të jem në sallë dhe do të kem kohën time të diskutoj.

Si përket protestës së 3 marsit, deputetja e PD konfirmoi pjesëmarrjen ndërsa i bëri thirrje gjykatës të mos ndikohet nga askush në vendimin e saj për fatin e PD.

“Është cështje delikate është shumë vonë shqyrtimi pro unë uroj që gjykata të marri një vendim dhe të mos e zvarrisi se opozita është në ngërc politik për të vazhduar më tej me zgjedhjet e 14 majit ku opozita duhet të jetë e bashkuar. E rëndësishme është që gjyqësorit të ketë një vendimmarrje të prerë dua të bëj thirrje që trupi gjykues të shikoj vetëm bindjen profesionale dhe të mos vihet në presion të asnjë politikani. Nuk kam asnjë informacion pro jemi rritur në këtë qytet dhe vettingu tregoi që kishte gjyqtarë që merrnin vendimmarrje politike dhe nuk kaluan vettingun.

jonë ka nevojë të ketë protesta ditë dhe natë ti bëjë thirrje qytetarëve të mbështesin opozitës për shkak të qasjes negative ku po shkon vendi ynë, po ikin të rinjtë, të reja abuzimi me buxhetin e shtetit është në ekstrem. Duke qenë se përkon me vendimin e gjykatës do ta mendoja herë të mos kishte protestë në këtë datë por në c do protestë që thërret opozita shqiptare unë do të jem”, tha deputetja.