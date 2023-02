Rusi/ Gjeneral-lejtnant i Putinit zhvishet në kamera – Shikoni videon

Një video prej 44 sekondash, e cila u publikua fillimisht në Telegram dhe më pas në rrjete të tjera sociale, ka bërë bujë në Moskë në orët e fundit, në të cilën shihet një zyrtar rus dhe i besuari i Putinit duke bërë… striptizë dhe duke u lëkundur nën tingujt e muzikës së kërcimit. Bëhet fjalë për gjeneral-lejtnant Aleksandër Matovnikov









Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutan yardımcısı Aleksandr Matovnikov’un çıplak dans ettiği videolar sızdırıldı.

57-vjeçari, i cili sipas gjuhëve të këqija besohet se është përgjegjës për dëmin e rëndë prej 274 milionë paund që pësoi dje një aeroplan spiun rus.

Gjeneral-lejtnant Matovnikov është aktualisht nënkryetari i forcave tokësore të Rusisë, me përgjegjësi për praninë ushtarake të Moskës në Bjellorusinë fqinje. Ai është një ish-anëtar i këshillit të sigurisë me ndikim të Moskës dhe shërbeu si udhëheqës ushtarak i Putinit në Distriktin Federal të Kaukazit të Veriut, një zonë me rëndësi strategjike për Rusinë.

Ndërkohë, komentet që shoqërojnë videon zbulojnë se… vetëm puna e tij nuk i shkon në mendje gjeneral-lejtnant gjatë pranisë së tij në Minsk, pasi e cilësojnë atë si “njohës të shkëlqyer të restoranteve dhe zonjave në Minsk”, ndërsa shtojnë se: “Atij pëlqen të zhvendosë përgjegjësinë e vendimmarrjes te vartësit e tij dhe është më i përfshirë në krijimin e përmbajtjeve të ngjashme video për të dashurat e tij”.

Kjo rrjedhje e veçantë, megjithatë, mund të mos jetë një rastësi në kohën e caktuar, disa orë pasi një avion rus A-50 u dëmtua rëndë nga rebelët bjellorusë pranë Minskut. Sulmi thuhet se ka dëmtuar pjesën e përparme dhe qendrore të avionit, si dhe antenën e radarit. Bypol, një grup zyrtarësh bjelloruse të sigurisë që dhanë dorëheqjen në shenjë proteste ndaj shtypjes së dhunshme të protestave kundër regjimit në vitin 2020, mori përgjegjësinë.

“Rrjedhja e videos mund të synojë të turpërojë më tej Matovnikovin për dështimet e tij operacionale, të cilat dyshohet se lejuan kryengritësit bjellorusë të sulmonin bazën ajrore Matsulichy pranë Minskut dje dhe të dëmtonin një avion vëzhgimi A-50”, tha një analist ushtarak .