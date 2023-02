Shakira nuk ndalet, goditje e re për partneren e Pique: Ka një vend në ferr për këto femra

Shakira dha intervistën e saj të parë që nga ndarja me Pique dhe ajo që pasoi. Ish-çifti dhe Clara Kia, partnerja e re e futbollistit, kanë pushtuar po aq pak mediat e huaja, aq sa janë bërë virale spodat e këngëtares me ish-in e saj dhe anasjelltas.









Ylli 46-vjeçar foli për kanalin meksikan Canal Estrellas dhe nuk mbajti një qëndrim ndryshe nga ai që ka në këngët e saj.

Shakira to give first interview after Pique as she makes ‘place in hell’ barb https://t.co/ZZ7il4pNSa — Sun Sport (@SunSport) February 27, 2023

Shakira i hodhi edhe një herë “zjarr” partneres së re të Gerard Pique. “Ka një vend në ferr të rezervuar për gratë që nuk mbështesin gratë e tjera”, tha Shakira.

Në veçanti, e pyetur nga gazetarja se sa personale janë tekstet e këngëve të saj, Shakira tha: “Nëpërmjet këngëve të mia kam ndjerë gjithmonë se mundem dhe gjithashtu kam për detyrë të përdor zërin tim dhe t’ua jap hua atyre që munden nuk mund të flasë”.

Sa i përket fjalës “ka një vend në ferr për gratë që nuk mbështesin të tjerët”, tha ajo dhe u bë virale, shumica e faqeve folën për një “gozhdë” të madhe për Clara Kia Marti, partnerja e re 23-vjeçare e Pique, diçka që nuk është hera e parë.

“There’s a place in hell for those women who don’t support each other” – Shakira in her new interview pic.twitter.com/c5KCquXiA9 — Risbek (@iamrisbek) February 26, 2023

Në këngët e saj të reja, Shakira nënvizon Kia-n, por edhe Pique-n, përmes teksteve hakmarrëse.

Gjatë asaj që tha ajo theksoi se tashmë ka “më shumë besim” te vetja dhe është bërë “luaneshë” për dy fëmijët e saj, Sasha 7-vjeçare dhe Milan 10-vjeçar.

“Më ka marrë malli për këtë histori, se si një grua ka nevojë për një mashkull që të ndihet e kompletuar. Unë pata edhe atë ëndrrën e familjes ku fëmijët kanë nënën dhe babin nën të njëjtën çati. “Ti nuk i realizon të gjitha ëndrrat e tua në jetë, por jeta ka një mënyrë për t’ju rimbursuar dhe mendoj se jeta e ka bërë patjetër këtë për mua me dy fëmijët e mrekullueshëm që kam që më mbushin me dashuri çdo ditë”, tha Shakira për pritshmëritë që kishte në të kaluarën.

“Tani çuditërisht, ndihem e kompletuar”

Gjithashtu, Shakira shtoi: “Gjithmonë kam qenë emocionalisht mjaft e varur nga meshkujt, kam rënë në dashuri me dashurinë dhe mendoj se tani kam arritur ta kuptoj këtë histori nga një këndvështrim tjetër dhe sot Unë jam e mjaftueshme vetë. Kur një grua duhet të përballet me betejat e jetës, ajo del më e fortë. Tani, çuditërisht, ndihem e kompletuar sepse varem nga vetja dhe kam dy fëmijë që varen nga unë dhe kjo do të thotë që duhet të jem më e fortë se një luaneshë”.

“Kjo forcë vjen nga përjetimi i një humbjeje të dhimbshme, nga pranimi i saj, nga tolerimi i një zhgënjimi nga të kuptuarit se jeta nuk na sjell gjithmonë atë që duam. Ka ëndrra që prishen dhe duhet të marrësh copat e vogla nga toka dhe të rindërtosh veten, por edhe të bësh shembull për fëmijët e tu”, theksoi ai.

Së fundi, Shakira tha: “Tani kam më shumë besim te vetja. Nuk e dija se mund të përfundoja e fortë. Gjithmonë kam menduar se jam më e brishtë. Gjithmonë duhet të kesh besim”.