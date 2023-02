SHBA paralajmëron Kinën, Blinken: Do kenë probleme serioze nëse ndihmojnë Rusinë me armë

Uashingtoni nuk do të hezitojë të shënjestrojë kompanitë dhe individët kinezë me sanksione nëse Pekini ofron ndihmë për Moskën në luftën kundër Ukrainës, ka deklaruar së fundmi Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken.









Gjatë një takimi me liderët në Kazakistan , Blinken tha se do të ishte një “problem serioz” për Pekinin në marrëdhëniet e tij me vendet në mbarë botën nëse vendi shkel sanksionet e SHBA ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë.

“Ne e kemi parë me shumë kujdes që nga dita e parë, dhe arsyeja që e ngrita këtë jo vetëm me Wang Yi javën e kaluar, por edhe publikisht, së bashku me kolegët e tjerë, është për shkak të shqetësimit që ne bazuar në informacionin që kemi, se Kina po shqyrton të veprojë përtej mbështetjes jovdekjeprurëse që disa nga kompanitë e saj kanë ofruar për Rusinë në luftën e saj”, u shpreh ai.

“Ne nuk do të hezitojmë, të vendosim sanksione ndaj kompanive ose individëve kinezë që shkelin rregullat tona ose angazhohen në mbështetjen e përpjekjeve të luftës ruse”, përmbylli fjalën e tij Blinken.